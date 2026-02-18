Kuruluş Orhan'da heyecan dorukta! Bizans'la olan savaş Osmanlı'nın kesin zaferiyle sonlandı
Kuruluş Orhan’ın yayınlanan bölümünde harp meydanında yaşanan anlar geceye damga vurdu. Bizans ve Osmanlı orduları arasında süren çetin mücadelede dengeler, Nilüfer Hatun’un süvarilerle birlikte savaş alanına inmesiyle değişti. Öte yandan Flavius Sultan Orhan'ın oruç tuttuğunu görünce ona "Dışarıda sizi öldürmek isteyen bir ordu var, siz oruçtan bahsediyorsunuz" dedi. Bunun üzeirne Sultan Orhan "Oruç da savaş da Allah tarafından bize farz kılınmıştır" diyerek konuşmayı sonlandırdı.
- Kuruluş Orhan dizisinde Nilüfer Hatun'un attığı okla Prenses Asporça yaralanarak Bizans ordusunun geri çekilmesi sonucu Osmanlı ordusu kesin zafer kazandı.
- Sultan Orhan Ramazan ayı mesajında oruç ve savaşın Allah tarafından farz kılındığını belirterek Bizans elçisi Flavius'a kararlılığını gösterdi.
- Boran Bey alplarıyla birlikte savaşa katılarak Sultan Orhan'ın yanında yer aldı.
- Nilüfer Hatun ve Boran Bey'in savaşa katılmasıyla Osmanlı safları üstünlüğü ele geçirdi.
- Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını yaptığı Kuruluş Orhan dizisinde başrolde Mert Yazıcıoğlu yer alıyor.
Savaşın en kritik anında Boran Bey alplarıyla birlikte yetişirken, manzarayı görüp "Sultanımız bir başına!" sözleriyle haykırdı.
Nilüfer Hatun ise istifini bozmadan "artık değil" diyerek atıldı. Nilüfer Hatun ve Boran Bey'in savaşa katılmasıyla birlikte Osmanlı safları üstünlüğü ele geçirdi.Prenses Asporça yaralandı!
MUTLAK OSMANLI ZAFERİ
Mücadelenin en çarpıcı anı ise Nilüfer Hatun'un hedefini Prenses Asporça'ya çevirmesiyle yaşandı. Nilüfer Hatun'un attığı ok hedefini buldu ve Prenses Asporça yaralandı.
Asporça'nın yaralanmasıyla birlikte Bizans ordusunun geri çekilmesi üzerine Osmanlı ordusu harp meydanında kesin bir zafer kazandı.Sultan Orhan’ın Ramazan mesajı
Flavius'un içeri alınmasına izin veren Sultan Orhan, söze Allah'a hamd ederek başladı. "Allah bizi mübarek Ramazan ayına kavuşturdu. Yüce Rabbim tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları kabul etsin" sözleriyle sahura manevi bir çerçeve çizen Orhan Bey'in vakar dolu duruşu dikkat çekti. Flavius'un söze girmeye yeltenmesi üzerine Mustafa Alp'in, "Sultan'ımız sana söz vermedi"diyerek araya girmesi kaledeki gerilimi artırdı.
ORUÇ DA SAVAŞ DA BİZE FARZ KILINDI
Ancak Sultan Orhan hiç istifini bozmadan suyunu içtikten sonra gözünü Flavius'a çevirerek,"Eğer buraya elçi olarak gelmeseydin başın gövdenin üstünde durmazdı"sözleriyle Flavius'un sınırlarını bildirdi. Flavius'un,"Dışarıda sizi öldürmeye yemin etmiş bir ordu var, siz burada yemekten, oruçtan bahsediyorsunuz" sözleri üzerine ise Sultan Orhan noktayı koydu: "Oruç da savaş da bize Allah tarafından farz kılındı. Bedenimiz yettikçe orucu, bileğimiz tuttukça pusatı bırakmayız." Ramazan gecesinde hem ibadeti hem cengi aynı kararlılıkla sahiplenen Sultan Orhan'ın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Gaza ile duayı aynı çizgide buluşturan bu sahne, yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.Flavius için yeni bir başlangıç mı?
SULTAN ORHAN'IN KILICI HAVADA KALDI
Saray erkânının bakışları arasında Sultan Orhan, kararlı bir şekilde konuştu."Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak Flavius?" sözleriyle gerilimi zirveye taşıyan Orhan Bey, silahtarından aldığı kılıçla hamle yapmak üzereyken beklenmedik bir an yaşandı.
'BENİ ALLAH KURTARACAK'
Tam o sırada Flavius'un dudaklarından dökülen tek kelime sahnede zamanın durmasına neden oldu: "Allah…" Saray erkânı durumun şaşkınlığını yaşarken Flavius sözlerine şöyle devam etti: "Seni benim elimden kurtaran Allah, beni de senin elinden kurtarmaz mı?"Bu sözler, sarayda derin bir sessizlik oluştururken bölüm bu çarpıcı anla sona ererken, sosyal medyada kullanıcılar, "Flavius için yeni bir başlangıç mı?" yorumlarıyla sahneyi gündeme taşıdı.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.