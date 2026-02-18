Kuruluş Orhan'da heyecan dorukta! Bizans'la olan savaş Osmanlı'nın kesin zaferiyle sonlandı

ORUÇ DA SAVAŞ DA BİZE FARZ KILINDI Ancak Sultan Orhan hiç istifini bozmadan suyunu içtikten sonra gözünü Flavius'a çevirerek,"Eğer buraya elçi olarak gelmeseydin başın gövdenin üstünde durmazdı"sözleriyle Flavius'un sınırlarını bildirdi. Flavius'un,"Dışarıda sizi öldürmeye yemin etmiş bir ordu var, siz burada yemekten, oruçtan bahsediyorsunuz" sözleri üzerine ise Sultan Orhan noktayı koydu: "Oruç da savaş da bize Allah tarafından farz kılındı. Bedenimiz yettikçe orucu, bileğimiz tuttukça pusatı bırakmayız." Ramazan gecesinde hem ibadeti hem cengi aynı kararlılıkla sahiplenen Sultan Orhan'ın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Gaza ile duayı aynı çizgide buluşturan bu sahne, yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi. Flavius için yeni bir başlangıç mı? SULTAN ORHAN'IN KILICI HAVADA KALDI Saray erkânının bakışları arasında Sultan Orhan, kararlı bir şekilde konuştu."Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak Flavius?" sözleriyle gerilimi zirveye taşıyan Orhan Bey, silahtarından aldığı kılıçla hamle yapmak üzereyken beklenmedik bir an yaşandı.

'BENİ ALLAH KURTARACAK' Tam o sırada Flavius'un dudaklarından dökülen tek kelime sahnede zamanın durmasına neden oldu: "Allah…" Saray erkânı durumun şaşkınlığını yaşarken Flavius sözlerine şöyle devam etti: "Seni benim elimden kurtaran Allah, beni de senin elinden kurtarmaz mı?"Bu sözler, sarayda derin bir sessizlik oluştururken bölüm bu çarpıcı anla sona ererken, sosyal medyada kullanıcılar, "Flavius için yeni bir başlangıç mı?" yorumlarıyla sahneyi gündeme taşıdı.