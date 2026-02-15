Sevdiğim Sensin'de anne oğulu oynayan karakterler arasındaki 12 yaş farkı gündem oldu
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinin ilk bölümünde, 1978 doğumlu Esra Ronabar'ın 1990 doğumlu Cihat Süvarioğlu'nun annesi olarak izleyici karşısına çıkması tartışma başlattı.
Dizide anne-oğul rollerini üstlenen 47 yaşındaki Esra Ronabar ile 35 yaşındaki Cihat Süvarioğlu arasındaki sadece 12 yaşlık fark, izleyiciler tarafından gerçekçi bulunmayarak eleştiri yağmuruna tutuldu.
🎭 EKRANLARIN YENİ FAVORİSİNDE "YAŞ" TARTIŞMASI BAŞLADI
Sevdiğim Sensin, sadece hikayesiyle değil, oyuncu seçimleriyle de konuşuluyor. Dizinin başrol oyuncuları arasındaki kimya sosyal medyada tam not alırken, yan karakterlerdeki aile kurgusu izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
Özellikle son yıllarda Türk dizi sektöründe sıkça eleştirilen "partnerler arası yaş farkı" bu kez yerini "ebeveyn-çocuk arası yaş farkı" tartışmasına bıraktı. 1978 doğumlu başarılı oyuncu Esra Ronabar'ın, 1990 doğumlu Cihat Süvarioğlu'nun annesi rolünde karşımıza çıkması, dijital platformlarda "casting" hatası olarak yorumlandı.
📱 SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN TEPKİ YAĞDI
Dizinin yayınlanmasının hemen ardından X (eski Twitter) başta olmak üzere birçok platformda binlerce tweet atıldı. Kullanıcıların ortak görüşü, Esra Ronabar'ın genç görüntüsü nedeniyle Cihat Süvarioğlu'nun annesi gibi durmadığı yönündeydi. İşte öne çıkan bazı tepkiler ve detaylar:
📍 İnandırıcılık Sorunu: İzleyiciler, 12 yaş farkın biyolojik olarak mümkün olsa bile ekran görselliği açısından abla-kardeş imajı çizdiğini savunuyor.
📍 Casting Eleştirileri: Sektörde orta yaşlı kadın oyunculara sürekli "anne" rolü verilmesi, erkek oyuncuların ise yaşları ilerlese de "genç jön" rollerinde kalması eleştirilerin odağında.
📍 Görsel Uyum: Esra Ronabar'ın dinamik ve genç stili ile Süvarioğlu'nun olgun duruşunun sahnelerdeki inandırıcılığı zedelediği belirtiliyor.
📊 DİZİNİN OYUNCU KADROSU VE GENEL DURUMU
|Oyuncu
|Karakter
|Gerçek Yaş
|Rolü
|Helin Kandemir
|Başrol
|21
|Genç Kız
|Aytaç Şaşmaz
|Başrol
|27
|Genç Erkek
|Esra Ronabar
|Anne
|47
|Ebeveyn
|Cihat Süvarioğlu
|Oğul
|35
|Evlat
İŞTE ÖNE ÇIKAN YORUMLAR
Dizinin ilk bölüm sahnelerinin ardından X ve Instagram gibi platformlarda izleyiciler tepkilerini şu şekilde dile getirdi:
👥 "Esra Ronabar o kadar genç ve dinamik duruyor ki, Cihat Süvarioğlu'nun annesi değil ancak ablası olabilir. Aralarındaki 12 yaş farkı ekranda hiç inandırıcı durmuyor."
👥 "Gönül Dağı'nın Taner'ini bir anda 47 yaşındaki kadının oğlu olarak görmek çok garip geldi. Cast ekibi yaşları kontrol etmiyor mu?"
👥 "Biyolojik olarak mümkün olsa da görsel olarak hiç uymamışlar. Esra Ronabar'ı yaşlandırmak yerine daha yaşlı bir oyuncu tercih edilebilirdi."
👥 "Türkiye'de kadın oyuncuların 40'ından sonra sadece 'anne' rolü alabilmesi çok üzücü. Esra Ronabar hala genç bir kadın, bu rol için çok erken."
👥 "Karakterler arasındaki yaş farkı 12 ama dizide sanki 25 yaş varmış gibi davranıyorlar. Seyirciyi buna inandıramazsınız."
👥 "Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir uyumu harika ama bu anne-oğul meselesi sahnelerin ciddiyetini bozuyor."
👥 "Esra Ronabar'ın şıklığı ve Cihat Süvarioğlu'nun olgun duruşu yan yana gelince anne-oğuldan ziyade iki iş ortağı gibi duruyorlar."