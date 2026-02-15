Sevdiğim Sensin'de anne oğulu oynayan karakterler arasındaki 12 yaş farkı gündem oldu

12 Şubat 2026'da yayınlanan ilk bölümün ardından, dizideki yaş dağılımı ʺyanlış cast seçimiʺ olarak nitelendirildi. (Fotoğraflar Star TV'den alınmıştır)

İŞTE ÖNE ÇIKAN YORUMLAR

Dizinin ilk bölüm sahnelerinin ardından X ve Instagram gibi platformlarda izleyiciler tepkilerini şu şekilde dile getirdi:

👥 "Esra Ronabar o kadar genç ve dinamik duruyor ki, Cihat Süvarioğlu'nun annesi değil ancak ablası olabilir. Aralarındaki 12 yaş farkı ekranda hiç inandırıcı durmuyor."

👥 "Gönül Dağı'nın Taner'ini bir anda 47 yaşındaki kadının oğlu olarak görmek çok garip geldi. Cast ekibi yaşları kontrol etmiyor mu?"

👥 "Biyolojik olarak mümkün olsa da görsel olarak hiç uymamışlar. Esra Ronabar'ı yaşlandırmak yerine daha yaşlı bir oyuncu tercih edilebilirdi."

👥 "Türkiye'de kadın oyuncuların 40'ından sonra sadece 'anne' rolü alabilmesi çok üzücü. Esra Ronabar hala genç bir kadın, bu rol için çok erken."

👥 "Karakterler arasındaki yaş farkı 12 ama dizide sanki 25 yaş varmış gibi davranıyorlar. Seyirciyi buna inandıramazsınız."

👥 "Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir uyumu harika ama bu anne-oğul meselesi sahnelerin ciddiyetini bozuyor."