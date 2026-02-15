Taşacak Bu Deniz dizisinde Aytek Şayan ayrılıyor mu? Şerif karakterinin geleceği belli oldu
TRT 1 ekranlarının iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz'de Şerif karakterini canlandıran Aytek Şayan'ın 14 Şubat 2026 tarihinde sosyal medyada yayılan ayrılık iddiaları, sektör kaynaklarından alınan bilgilerle yalanlanarak oyuncunun kadroda kalacağı teyit edildi.
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinde Aytek Şayan'ın (Şerif) veda edeceği söylentileri, 14 Şubat akşamı sosyal medyada gündem olurken, yapılan açıklamalarla bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.
ŞERİF KARAKTERİ İÇİN AYRILIK İDDİALARI NEDEN ÇIKTI?
Taşacak Bu Deniz dizisi, Trabzon'un büyüleyici atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizi, son olarak 14 Şubat 2026 tarihinde sosyal medyada hızla yayılan bir ayrılık iddiasıyla gündeme geldi.
Dizide Şerif karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aytek Şayan'ın projeden ayrılacağı ve yeni bir diziyle anlaştığı yönündeki söylentiler, hayranları arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı. Ancak bu iddiaların herhangi bir somut dayanağı olmadığı kısa sürede anlaşıldı.
HABERİN DOĞRUSU NEDİR?
Geçtiğimiz gün edinilen kulis bilgilerine göre; Aytek Şayan'ın diziden ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Oyuncu, Taşacak Bu Deniz kadrosunda yer almaya ve Şerif karakterinin hikaye örgüsündeki kritik rolünü sürdürmeye devam edecek.
Dizinin Güçlü Oyuncu Kadrosu:
📍 Ulaş Tuna Astepe
📍 Deniz Baysal
📍 Aytek Şayan (Şerif)
📍 Ava Yaman
📍 Burak Yörük
📍 Erdem Şanlı
📍 Zeynep Atılgan