Taşacak Bu Deniz dizisinde Aytek Şayan ayrılıyor mu? Şerif karakterinin geleceği belli oldu

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinde Aytek Şayan'ın (Şerif) veda edeceği söylentileri, 14 Şubat akşamı sosyal medyada gündem olurken, yapılan açıklamalarla bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

Taşacak Bu Deniz dizisi, Trabzon'un büyüleyici atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizi, son olarak 14 Şubat 2026 tarihinde sosyal medyada hızla yayılan bir ayrılık iddiasıyla gündeme geldi.

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz’in sevilen ismi Aytek Şayan (Şerif), veda haberleriyle gündeme geldi; işte oyuncunun kadrodaki geleceğine dair son detaylar.

Dizide Şerif karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aytek Şayan'ın projeden ayrılacağı ve yeni bir diziyle anlaştığı yönündeki söylentiler, hayranları arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı. Ancak bu iddiaların herhangi bir somut dayanağı olmadığı kısa sürede anlaşıldı.

Taşacak Bu Deniz dizisinin 14 Şubat akşamı yayınlanan iddialara konu olan oyuncusu Aytek Şayan, Şerif karakteriyle hikayedeki yerini korumaya devam ediyor.

HABERİN DOĞRUSU NEDİR?

Geçtiğimiz gün edinilen kulis bilgilerine göre; Aytek Şayan'ın diziden ayrılması gibi bir durum söz konusu değil. Oyuncu, Taşacak Bu Deniz kadrosunda yer almaya ve Şerif karakterinin hikaye örgüsündeki kritik rolünü sürdürmeye devam edecek.