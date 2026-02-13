Aynı Yağmur Altında 2. bölüm nefes kesecek: Rosa dönüşü olmayan bir kararın eşiğinde!

Ali ve Rosa'nın aşkı kısa sürede alevlenirken, çevrelerindeki dengeler de aynı hızla değişmeye başlıyor. Koray'ın tehditleri ise Rosa'yı dönüşü olmayan bir kararın eşiğine sürüklüyor. Sevdiği adamla hayal kuran genç kadın, yine sevdiği adamı korumak için kendini Koray'la nikah masasında buluyor.