Oruç ile Eleni evleniyor! Taşacak Bu Deniz 19. bölümde sürpriz gelişmeler
Taşacak Bu Deniz 19. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte, Oruç’un Eleni’ye evlenme teklif ettiği sahnenin rüya mı yoksa gerçek mi olduğu sorusu izleyicileri ekran başına kilitledi.
Hızlı Özet Göster
- Dizide silah olayının çözüme yaklaşmasıyla birlikte tansiyon artıyor.
- Esme, Şerif'e boşanma davası açtıktan sonra ortadan kayboluyor.
- İso ile Fadime'nin silahın izini sürmek için evlendikten sonra yollarının ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor.
TRT 1'de yayınlanan ve her bölümüyle tansiyonu yükselten dizide silah olayının çözüme yaklaşması heyecanı artırırken, yeni bölümde Oruç ile Eleni cephesinde yaşanacak sürpriz gelişmeler bekleniyor. Peki Oruç ile Eleni evleniyor mu? İşte Taşacak Bu Deniz 19. bölümde yaşanacaklar….
TAŞACAK BU DENİZ 19. BÖLÜM FRAGMANI
Taşacak Bu Deniz 19. bölüm fragmanı, dizinin ve TRT 1'in resmi internet sitesi üzerinden izleyicilerin erişimine açıldı. Yeni bölüme dair ipuçlarını görmek isteyenler fragmanı resmi platformlar üzerinden izleyebiliyor.
TAŞACAK BU DENİZ'DE ORUÇ'TAN ELENİ'YE SÜRPRİZ TEKLİF
Taşacak Bu Deniz'in 19. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Silah krizinin düğümünün çözülmeye başlamasıyla birlikte dizide tansiyon artarken, yayınlanan fragman yeni bölümde fırtınanın dinmeyeceğinin sinyalini veriyor.
Fragmanın en çarpıcı anı ise Oruç'un Eleni'ye yönelttiği evlilik teklifi oluyor."Benimle evlenir misin?"sözleriyle gelen bu sürpriz hamle, ikilinin kaderinin nasıl şekilleneceği sorusunu şimdiden gündemin ilk sırasına taşıdı.
ESME İLE ŞERİF BOŞANIYOR MU?
Öte yandan Esme'nin Şerif'e açtığı boşanma davasının ardından "özgürüm"diyerek ayakta kalmaya çalışması dikkat çekiyor. Ancak aniden ortadan kaybolması, yaşadığı sürecin onu sandığından daha fazla sarstığını ortaya koyuyor.
İSO İLE FADİME AYRILACAK MI?
Taşacak Bu Deniz'de sevilen karakterler İso ile Fadime'nin ilişkisi de belirsizliğini koruyor. Silahın izini sürebilmek için evlenen çiftin yollarının ayrılıp ayrılmayacağı sorusu yeni bölüm öncesi en çok konuşulan başlıklardan biri haline gelirken, ikilinin akıbeti ise henüz netlik kazanmış değil.