Kim Milyoner Olmak İster bu akşam özel bölümü ile yayınlanacak! 15 Şubat ATV yayın akışı ve yeni bölüm tarihi
ATV ekranlarının vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 15 Şubat Pazar akşamı yayın akışındaki değişiklik nedeniyle alışılmış saatinde ekranlara gelmiyor. Yeni dizi Aynı Yağmur Altında projesinin yayına girmesiyle saati kaydırılan program, bu gece saat 23.25'te 'Özel Bölüm' ile izleyici karşısına çıkacak.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, bu pazar yerini yeni bir diziye bıraktı. Ancak yarışma tutkunları için bekleyiş tamamen sona ermedi; program bu gece 23.25'te özel bir kolaj bölümüyle ATV ekranlarında olacak.
Milyoner Bu Akşam Neden Yayınlanmıyor?
Normal şartlarda her Pazar saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan yarışma, bu akşam yerini ATV'nin yeni iddialı yapımı "Aynı Yağmur Altında" dizisine bıraktı. Kanal yönetiminin yayın stratejisi gereği, akşam kuşağının ilk saatleri yeni diziye ayrıldı.
Önemli Not: Yarışma tamamen yayından kaldırılmadı; sadece saati kaydırıldı. Milyoner, bu gece saat 23.25'te "Özel Bölüm" ile ekranlara gelecek.
Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman?
Yarışmanın merakla beklenen bir sonraki normal yayını için gözler Perşembe gününe çevrildi.
Öngörülen Tarih: 19 Şubat 2026, Perşembe
Yayın Saati: 20.00
15 Şubat 2026 ATV Günlük Yayın Akışı
Kanalın bugünkü program sıralaması şu şekildedir:
|Saat
|Program Adı
|19:00
|ATV Ana Haber
|20:00
|Aynı Yağmurun Altında (Yeni Dizi)
|23:25
|Kim Milyoner Olmak İster? (Özel Bölüm)
|01:00
|Kuruluş Orhan
|03:30
|Bir Gece Masalı
Özetle: "Kim Milyoner Olmak İster" hayranları bu gece biraz daha geç saatte (23.25) ekran başında olacaklar. Yarışmanın yeni bölümleri ise aksilik olmazsa Perşembe akşamından itibaren kaldığı yerden devam edecek.