Kim Milyoner Olmak İster bu akşam özel bölümü ile yayınlanacak! 15 Şubat ATV yayın akışı ve yeni bölüm tarihi

ATV ekranlarının vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 15 Şubat Pazar akşamı yayın akışındaki değişiklik nedeniyle alışılmış saatinde ekranlara gelmiyor. Yeni dizi Aynı Yağmur Altında projesinin yayına girmesiyle saati kaydırılan program, bu gece saat 23.25'te 'Özel Bölüm' ile izleyici karşısına çıkacak.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, bu pazar yerini yeni bir diziye bıraktı. Ancak yarışma tutkunları için bekleyiş tamamen sona ermedi; program bu gece 23.25'te özel bir kolaj bölümüyle ATV ekranlarında olacak.

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Milyoner, bu akşam saat 23.25’te 'Özel Bölüm' ile ATV ekranlarında.

Milyoner Bu Akşam Neden Yayınlanmıyor?

Normal şartlarda her Pazar saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan yarışma, bu akşam yerini ATV'nin yeni iddialı yapımı "Aynı Yağmur Altında" dizisine bıraktı. Kanal yönetiminin yayın stratejisi gereği, akşam kuşağının ilk saatleri yeni diziye ayrıldı.

Önemli Not: Yarışma tamamen yayından kaldırılmadı; sadece saati kaydırıldı. Milyoner, bu gece saat 23.25'te "Özel Bölüm" ile ekranlara gelecek.

Yarışmanın yeni bölümünün 19 Şubat Perşembe günü yayınlanması planlanıyor.

Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman?

Yarışmanın merakla beklenen bir sonraki normal yayını için gözler Perşembe gününe çevrildi.

  • Öngörülen Tarih: 19 Şubat 2026, Perşembe

  • Yayın Saati: 20.00

Programın sunumunu yine sevilen oyuncu Oktay Kaynarca üstleniyor.

15 Şubat 2026 ATV Günlük Yayın Akışı

Kanalın bugünkü program sıralaması şu şekildedir:

SaatProgram Adı
19:00ATV Ana Haber
20:00Aynı Yağmurun Altında (Yeni Dizi)
23:25Kim Milyoner Olmak İster? (Özel Bölüm)
01:00Kuruluş Orhan
03:30Bir Gece Masalı

20.00'de yeni dizi ʺAynı Yağmur Altındaʺ ilk bölümüyle yayına girdiği için Milyoner saati kaydırıldı. (Fotoğraflar ATV'den alınmıştır)

Özetle: "Kim Milyoner Olmak İster" hayranları bu gece biraz daha geç saatte (23.25) ekran başında olacaklar. Yarışmanın yeni bölümleri ise aksilik olmazsa Perşembe akşamından itibaren kaldığı yerden devam edecek.

