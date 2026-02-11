Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve İso’su Erdem Şanlı'nın 2021’de aynı dizide olduğu ortaya çıktı
TRT 1 ekranlarının Trabzon'da çekilen iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz'in başrolleri Burak Yörük ve Erdem Şanlı’nın, 2021 yılında NOW TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği 11 Şubat 2026 tarihinde izleyiciler tarafından fark edilerek sosyal medyanın gündemine oturdu.
- Burak Yörük ve Erdem Şanlı, 2021 yılında Aşk Mantık İntikam dizisinde ilk kez birlikte çalıştı.
- Burak Yörük Aşk Mantık İntikam'da Çınar Yılmaz karakterini oynarken, Erdem Şanlı Barış karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı.
- İkili şu anda TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç ve İso Furtuna karakterlerini canlandırıyor.
- İzleyiciler sosyal medyada oyuncuların iki dizi arasındaki dönüşümünü paylaşıyor.
- Taşacak Bu Deniz'de iki Karadenizli gencin mücadelesini ve aile bağlarını anlatan hikayede ikili ana kadrodalar.
Televizyon dünyasının sevilen isimleri Burak Yörük ve Erdem Şanlı, Taşacak Bu Deniz dizisindeki Oruç ve İso karakterlerinden çok önce, 2021 yılında romantik komedi türündeki Aşk Mantık İntikam setinde mesai arkadaşı olarak profesyonel kariyerlerindeki ilk ortak projelerini gerçekleştirmişlerdi.
📍 AŞK MANTIK İNTİKAM DÖNEMİ (2021)
Burak Yörük, dizinin ana kadrosunda yer alarak Çınar Yılmaz karakteriyle uzun süre ekranlarda kalmıştı. Erdem Şanlı ise aynı yapımda Barış karakterine hayat vererek konuk oyuncu olarak birkaç bölüm yer almıştı. O dönem farklı hikaye arkalarında bulunan ikili, bugün Taşacak Bu Deniz'de hikayenin merkezinde yer alıyor.
📍 TAŞACAK BU DENİZ
Şu an TRT 1'in en güçlü yapımlarından biri olan projede, ikili Karadenizli iki gencin mücadelesini ve aile bağlarını ustalıkla yansıtıyor. İzleyiciler, "Aşk Mantık İntikam"daki imajları ile şimdiki halleri arasındaki değişimi sosyal medyada şu başlıklarla paylaşıyor:
📌 Çınar ve Barış'tan, Oruç ve İso'ya büyük dönüşüm.
📌 Yıllar sonra gelen Karadeniz kardeşliği.
📌 Başarılı oyuncuların geçmişteki uyumu bugünkü başarının anahtarı oldu.
|Oyuncu
|Güncel Rolü (Taşacak Bu Deniz)
|Geçmiş Rolü (Aşk Mantık İntikam)
|Burak Yörük
|Oruç Furtuna
|Çınar Yılmaz
|Erdem Şanlı
|İso Furtuna
|Barış