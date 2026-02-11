Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve İso’su Erdem Şanlı'nın 2021’de aynı dizide olduğu ortaya çıktı

Hızlı Özet Göster Burak Yörük ve Erdem Şanlı, 2021 yılında Aşk Mantık İntikam dizisinde ilk kez birlikte çalıştı.

Burak Yörük Aşk Mantık İntikam'da Çınar Yılmaz karakterini oynarken, Erdem Şanlı Barış karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı.

İkili şu anda TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç ve İso Furtuna karakterlerini canlandırıyor.

İzleyiciler sosyal medyada oyuncuların iki dizi arasındaki dönüşümünü paylaşıyor.

Taşacak Bu Deniz'de iki Karadenizli gencin mücadelesini ve aile bağlarını anlatan hikayede ikili ana kadrodalar.

Televizyon dünyasının sevilen isimleri Burak Yörük ve Erdem Şanlı, Taşacak Bu Deniz dizisindeki Oruç ve İso karakterlerinden çok önce, 2021 yılında romantik komedi türündeki Aşk Mantık İntikam setinde mesai arkadaşı olarak profesyonel kariyerlerindeki ilk ortak projelerini gerçekleştirmişlerdi.

Burak Yörük ve Erdem Şanlı, 2021 yılındaki Aşk Mantık İntikam setinden tam 5 yıl sonra Taşacak Bu Deniz dizisinde tekrar buluştu. 📍 AŞK MANTIK İNTİKAM DÖNEMİ (2021) Burak Yörük, dizinin ana kadrosunda yer alarak Çınar Yılmaz karakteriyle uzun süre ekranlarda kalmıştı. Erdem Şanlı ise aynı yapımda Barış karakterine hayat vererek konuk oyuncu olarak birkaç bölüm yer almıştı. O dönem farklı hikaye arkalarında bulunan ikili, bugün Taşacak Bu Deniz'de hikayenin merkezinde yer alıyor.