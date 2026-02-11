Kuruluş Orhan dünyasında sen kimsin? Testi çöz karakterini öğren

Karakterin: Malhun Hatun, Gonca Hatun veya Nilüfer Hatun . Senin en büyük gücün sabrın ve sevgin. Zorluklar karşısında asla eğilmiyor, aksine daha da güçleniyorsun. Aileni ve sevdiklerini bir arada tutan tutkal sensin. İnancın ve duruşunla çevrendekilere ilham veriyorsun.

D'ler Çoğunluktaysa: "Strateji ve İhtişamın Ustaları"

Karakterin: Prenses Asporça, Temurtaş veya Şahinşah Bey.

Sen tam bir siyaset ustasısın. Hayatı bir satranç tahtası gibi görüyorsun. Disiplinli, mesafeli ve oldukça zekisin. Kiminle dost olacağını, kiminle mesafe koyacağını çok iyi bilirsin. Senin için prestij ve düzen her şeydir.

E'ler Çoğunluktaysa: "Gizemli Yolcular ve Tutkulu Yürekler"

Karakterin: Dumrul, Cerkutay veya Halime.

Seni kimse kalıba sokamaz! Bir gün bir casus gibi kılık değiştirir, başka bir gün en ön safta savaşırsın. Ruhun biraz asi, biraz özgür. Geçmişin seni sertleştirmiş olabilir ama kalbin hala en saf duygularla atıyor.