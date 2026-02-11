Kuruluş Orhan dünyasında sen kimsin? Testi çöz karakterini öğren
Obada toy kurulur divanda hüküm verilir. Sen bu kutlu davada hangi saftasın? Cevapların kişiliğini belirleyecek. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Orhan bu akşam 20'de yeni bölümüyle atv'de. Peki sen Kuruluş Orhan’da hangi karaktersin? Testi çöz yanıtı hemen öğren...
Obada dengelerin değiştiği, kalede kararların kaderi belirlediği bir dünyada sen hangi roldesin? Liderlik mi, strateji mi, sadakat mi yoksa cesaret mi seni tanımlar? Vereceğin her yanıt karakterini, duruşunu ve mücadele biçimini ortaya koyacak. Peki sen Kuruluş Orhan'da hangi karaktersin? Testi çöz yanıtı hemen öğren...
1. Obada veya kalede işler karıştığında senin ilk tepkin ne olur?
A) Hemen kılıcımı kuşanırım meydan okuyanı pişman ederim
B) Sakin kalıp durumu analiz ederim en akılcı stratejiyi belirlerim
C) Sevdiklerimi koruma altına alırım birleştirici ve toparlayıcı olurum
D) Rüzgarın yönüne göre hamle yaparım
E) Sessizce izlerim, kılık değiştirip düşman içine sızarak bilgi toplarım.
2. Senin için "Sadakat" ne anlama gelir?
A) Can yoldaşına son nefesine kadar bağlı kalmak
B) Törenin devamlılığı için kurallara uymak.
C) Aşkın ve inancın uğruna her türlü zorluğa göğüs germek
D) Güçlü olanın yanında durmak ve kendi geleceğini sağlama almak
E) Sözün bittiği yerde pusatınla mühür basmak
3. Bir akşam vaktinde kendini nerede hayal ediyorsun?
A) Meydan ateşinin başında silah arkadaşlarımla şakalaşırken
B) Kitaplar ve haritalar arasında
C) Ailemle kalabalık ve huzurlu bir sofrada
D) Yüksek bir kalede ufku izlerken
E) Atımın üzerinde bozkırın ortasında rüzgarla konuşurken
4. Aşk senin için nedir?
A) Bir yürek sancısıdır ama töre her zaman aşktan üstündür
B) Yeniden var olmaktır; sevda insanı bilge yapar
C) Sessiz bir sadakat ve büyük bir sabırdır
D) Disiplinli ve akıllıca yönetilmesi gereken bir duygudur
E) Uğruna dünyayı karşına alabileceğin, imkansız bir mücadeledir
5. En sevdiğin mücadele yöntemi hangisidir?
A) Savaşmak
B) İlimle, irfanla ve sözün gücüyle ikna etmek
C) Görünmez olup düşmanı en beklemediği anda içeriden vurmak
D) Diplomasi ve evlilik ittifaklarıyla sınırları genişletmek
E) Cesaretle en önden atılıp ordunun rüzgarı olmak
SONUÇLARA BAKALIM
A'lar Çoğunluktaysa: "Bozkırın Yenilmez Alpları"
Karakterin: Kan Turalı, Abdurrahman veya Boran.
Sen tam bir görev insanısın! Güçlü, heybetli ve korkusuzsun. Arkadaşların sana gözü kapalı güvenir. Senin için hayat; pusatın, atın ve sadakatin üzerinedir. Rekabeti seversin ama dostun için canını verirsin.
B'ler Çoğunluktaysa: "Devletin Aklı ve Vakarı"
Karakterin: Orhan Bey, Alaeddin Bey veya Kara Halil.
Sen bir lider doğmuşsun! Sadece kılıcınla değil, zekanla da dövüşüyorsun. Adalet senin için her şeyden önce gelir. Her adımın bir sonrasını düşünerek atılır. Hem savaşçı hem de bir kurucu ruhuna sahipsin.
C'ler Çoğunluktaysa: "Obanın Direği ve Şefkat Kapısı"
Karakterin: Malhun Hatun, Gonca Hatun veya Nilüfer Hatun.
Senin en büyük gücün sabrın ve sevgin. Zorluklar karşısında asla eğilmiyor, aksine daha da güçleniyorsun. Aileni ve sevdiklerini bir arada tutan tutkal sensin. İnancın ve duruşunla çevrendekilere ilham veriyorsun.
D'ler Çoğunluktaysa: "Strateji ve İhtişamın Ustaları"
Karakterin: Prenses Asporça, Temurtaş veya Şahinşah Bey.
Sen tam bir siyaset ustasısın. Hayatı bir satranç tahtası gibi görüyorsun. Disiplinli, mesafeli ve oldukça zekisin. Kiminle dost olacağını, kiminle mesafe koyacağını çok iyi bilirsin. Senin için prestij ve düzen her şeydir.
E'ler Çoğunluktaysa: "Gizemli Yolcular ve Tutkulu Yürekler"
Karakterin: Dumrul, Cerkutay veya Halime.
Seni kimse kalıba sokamaz! Bir gün bir casus gibi kılık değiştirir, başka bir gün en ön safta savaşırsın. Ruhun biraz asi, biraz özgür. Geçmişin seni sertleştirmiş olabilir ama kalbin hala en saf duygularla atıyor.