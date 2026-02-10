Eşref Rüya dizisine yeni isim: Hatice Deniz melek karakteriyle kadroda
Çarşamba akşamları yayınlanan Eşref Rüya dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. 9 Şubat 2026 tarihli kulis bilgilerine göre, genç oyuncu Hatice Deniz projenin hikaye akışına dahil oldu.
Hızlı Özet Göster
- Hatice Deniz, Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisine Melek rolüyle konuk oyuncu olarak katıldı.
- Melek karakteri, Eşref ve Nisan'ın yollarının kesiştiği noktada hikayeye dahil olacak.
- Dizide Nisan'ın aslında Rüya olduğu şüphesi ana odak noktasını oluşturuyor.
- Hatice Deniz'in 9 Şubat 2026 itibarıyla çekimlere başladığı ve karakterin kısa süre içinde ekrana geleceği öğrenildi.
Hatice Deniz, Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Melek rolüyle katıldı. Genç oyuncu, senaryo gereği Eşref ve Nisan karakterlerinin yollarının kesiştiği noktada hikayeye dahil olacak.
🔍 YENİ KARAKTER MELEK'İN HİKAYEDEKİ ROLÜ
Dizinin ilerleyen bölümlerinde merkezde yer alan Nisan'ın aslında Rüya olduğu konusundaki şüpheler, hikayenin ana odağını oluşturuyor. Hatice Deniz'in canlandıracağı Melek karakteri, bu gizemli sürecin içine dahil edilen yeni bir figür olarak öne çıkıyor.
Karakter ve Senaryo Detayları:
📍 Konuk Oyuncu Statüsü: Hatice Deniz, diziye belirli bir süre için konuk oyuncu olarak katılarak Melek karakterine hayat verecek.
📍 Karakter Bağlantıları: Melek karakteri, ana karakterler olan Eşref ve Nisan ile doğrudan temas kuracak bir olay örgüsü içinde yer alacak.
📍 Olay Örgüsü: Yeni karakterin gelişi, Nisan'ın sakladığı sırların ortaya çıkıp çıkmayacağı konusundaki merakı artıran teknik bir hamle olarak senaryoya eklendi.
📋 EŞREF RÜYA DİZİSİNDE SON DURUM
Nisan karakterinin gerçek kimliğinin Rüya olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.
Eşref karakteri, geçmişe dair bulgular üzerinden Nisan'ı sorgulamaya devam ediyor.
9 Şubat 2026 itibarıyla Hatice Deniz'in çekimlere başladığı ve karakterin kısa süre içinde ekrana geleceği öğrenildi.