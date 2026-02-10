Eşref Rüya dizisine yeni isim: Hatice Deniz melek karakteriyle kadroda

Dizide Nisan'ın aslında Rüya olduğu şüphesi ana odak noktasını oluşturuyor.

Hatice Deniz, Melek karakteriyle Eşref Rüya kadrosuna dahil oldu.

🔍 YENİ KARAKTER MELEK'İN HİKAYEDEKİ ROLÜ

Dizinin ilerleyen bölümlerinde merkezde yer alan Nisan'ın aslında Rüya olduğu konusundaki şüpheler, hikayenin ana odağını oluşturuyor. Hatice Deniz'in canlandıracağı Melek karakteri, bu gizemli sürecin içine dahil edilen yeni bir figür olarak öne çıkıyor.