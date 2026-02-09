PODCAST CANLI YAYIN

Rüya Gibi dizisinde Celil Nalçakan vedası: Ünlü oyuncu kadrodan ayrıldı

Rüya Gibi'de Celil Nalçakan dönemi kapandı. Birsen Altuntaş'ın 08.02.2026 tarihli haberine göre, Seda Bakan’ın hayat verdiği Aydan karakterinin eşini canlandıran ünlü oyuncu, senaryo gereği projeye veda etti.

  • Rüya Gibi dizisinde Celil Nalçakan, 9 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan bölümle kadrodan ayrıldı.
  • Nalçakan dizide Seda Bakan'ın canlandırdığı Aydan karakterinin eşini oynuyordu.
  • Ayrılığın senaryo değişikliği nedeniyle gerçekleştiği belirtilirken yapım şirketinden resmi açıklama gelmedi.
  • Düşük reytingler alan dizinin finali yaklaştığı konuşuluyor.
  • Dizinin başrol kadrosunda Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu yer alıyor.

Reytinglerde zor günler geçiren Rüya Gibi dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı.Celil Nalçakan, dizinin dün akşamki bölümüyle kadrodan ayrılırken, bu vedanın final iddialarını güçlendirdiği konuşuluyor.

🔍 AYRILIĞIN PERDE ARKASI

Geçtiğimiz gün çıkan kulis bilgilerine göre, dizide "kötü adam" figürüyle dikkatleri üzerine çeken Celil Nalçakan'ın vedası ani oldu. Dizinin takipçileri sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları yorumlarda, hikayenin temposunun düşük kalmasından şikayetçiydi.

Ayrılığın temel detayları şu şekilde sıralanıyor:

  • Nalçakan, Seda Bakan (Aydan) ile partnerdi ve hikayedeki çatışma noktalarından birini oluşturuyordu.

  • Oyuncu, Şubat ayının ikinci haftasında yayınlanan bölümle birlikte son kez izleyici karşısına çıktı.

  • Henüz yapım şirketinden resmi bir "teşekkür" mesajı gelmemiş olsa da, ayrılığın senaryo değişikliği nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor.

📊 RÜYA GİBİ İÇİN FİNAL ÇANLARI

Sezon başında büyük bir reklam kampanyasıyla başlayan dizi, maalesef istenen reyting baremlerine ulaşamadı. Celil Nalçakan gibi güçlü bir ismin ayrılması, izleyicilerde "Dizi finale mi gidiyor?" sorusunu uyandırdı.

Dizinin geleceğini etkileyecek kritik faktörler:

Dünkü Bölümün Karne Notu: Dün akşam yayınlanan bölümün reyting sonuçları, kanal yönetiminin "devam" ya da "tamam" kararında belirleyici olacak.

Senaryo Revizesi: Ana karakterlerden birinin gidişiyle hikayenin nasıl bir evrilme yaşayacağı merak konusu.

Sosyal Medya Eleştirileri: İzleyiciler, dizide yeterli "kaos" ve "heyecan" öğesinin bulunmamasını reyting düşüklüğünün ana sebebi olarak görüyor.

Önemli Not: Dizinin başrol kadrosunda yer alan Uğur Güneş ve Ahsen Eroğlu'nun hikayedeki ağırlığının artırılması planlanırken, Nalçakan'ın boşluğunun nasıl doldurulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

💡 DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Oyuncu AdıKarakterDurum
Uğur GüneşBaşrolDevam Ediyor
Seda BakanAydanDevam Ediyor
Celil NalçakanAydan'ın EşiAyrıldı
Ahsen EroğluBaşrolDevam Ediyor
Şebnem BozokluBaşrolDevam Ediyor
