Rüya Gibi dizisinde Celil Nalçakan vedası: Ünlü oyuncu kadrodan ayrıldı

Hızlı Özet Göster Rüya Gibi dizisinde Celil Nalçakan, 9 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan bölümle kadrodan ayrıldı.

Nalçakan dizide Seda Bakan'ın canlandırdığı Aydan karakterinin eşini oynuyordu.

Ayrılığın senaryo değişikliği nedeniyle gerçekleştiği belirtilirken yapım şirketinden resmi açıklama gelmedi.

Düşük reytingler alan dizinin finali yaklaştığı konuşuluyor.

Dizinin başrol kadrosunda Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu yer alıyor.

Reytinglerde zor günler geçiren Rüya Gibi dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı.Celil Nalçakan, dizinin dün akşamki bölümüyle kadrodan ayrılırken, bu vedanın final iddialarını güçlendirdiği konuşuluyor.

🔍 AYRILIĞIN PERDE ARKASI Geçtiğimiz gün çıkan kulis bilgilerine göre, dizide "kötü adam" figürüyle dikkatleri üzerine çeken Celil Nalçakan'ın vedası ani oldu. Dizinin takipçileri sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları yorumlarda, hikayenin temposunun düşük kalmasından şikayetçiydi. Ayrılığın temel detayları şu şekilde sıralanıyor: Nalçakan, Seda Bakan (Aydan) ile partnerdi ve hikayedeki çatışma noktalarından birini oluşturuyordu.

Oyuncu, Şubat ayının ikinci haftasında yayınlanan bölümle birlikte son kez izleyici karşısına çıktı.

Henüz yapım şirketinden resmi bir "teşekkür" mesajı gelmemiş olsa da, ayrılığın senaryo değişikliği nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor.