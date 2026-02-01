Berat Efe Parlar Sahipsizler kadrosuna katıldı: Berat Demir karakteri geliyor
Başarılı oyuncu Berat Efe Parlar, Star TV’de yayınlanan Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Parlar, 8 Şubat 2026'da yayınlanacak 47. bölümden itibaren Devran'ın yeğeni Berat Demir karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Genç oyuncu Berat Efe Parlar, Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in kadrosuna katıldığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Parlar, 47. bölüm itibarıyla "Berat Demir" karakteriyle Devran'ın yeğeni olarak hikayeye yön verecek.
🎬 SAHİPSİZLER DİZİSİNDE YENİ DÖNEM
Star TV'nin ikinci sezonunda da reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Sahipsizler dizisi, kadrosuna taze bir kan ekledi. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 47. bölümünde olayların akışı değişecek.
📍 Karakter Adı: Berat Demir
📍 Akrabalık Bağı: Burak Berkay Akgül'ün canlandırdığı Devran karakterinin yeğeni.
📍 Hikaye Başlangıcı: Köyden gelerek amcası Devran'ın hayatına dahil olan Berat, dizideki dengeleri sarsacak bir rolle izleyiciyle buluşacak.
BERAT EFE PARLAR KİMDİR?
Parlar, televizyon dünyasına 2008-2009 yıllarında "Melekler Korusun" dizisiyle giriş yapmıştır. Ancak asıl büyük çıkışını 2016 yılında, Yüksel Aksu'nun yönettiği ve başrolü Cem Yılmaz ile paylaştığı "İftarlık Gazoz" filmindeki "Adem" karakteriyle yapmıştır. Bu rolü için yaklaşık 1000 çocuk arasından seçilmiştir.
Parlar, kariyeri boyunca pek çok dizi ve sinema filminde rol aldı:
Sinema: İftarlık Gazoz (2016), Bizim Köyün Şarkısı (2018), Bücür (2018), Can Dostlar (2019), Gamonya: Hayaller Ülkesi (2020), Afacanlar: İş Başa Düştü (2020) ve son olarak gişede büyük başarı yakalayan Kardeş Takımı 3.
Televizyon ve İnternet Dizileri: Poyraz Karayel, Familya, Güldüy Güldüy Show Çocuk, Tozkoparan İskender, Mucize Doktor ve şu anda kadrosuna dahil olduğu Sahipsizler.
Genç yaşına rağmen pek çok ödülün sahibi oldu:
21. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri: Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü (2016).
Yılın En İyi Çocuk/Genç Oyuncusu Ödülleri: Çeşitli vakıf ve derneklerden (Mood Awards, Altın Melek, Life&Beauty vb.) aldığı birçok ödül bulunuyor.