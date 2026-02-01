Berat Efe Parlar Sahipsizler kadrosuna katıldı: Berat Demir karakteri geliyor

Sinema: İftarlık Gazoz (2016), Bizim Köyün Şarkısı (2018), Bücür (2018), Can Dostlar (2019), Gamonya: Hayaller Ülkesi (2020), Afacanlar: İş Başa Düştü (2020) ve son olarak gişede büyük başarı yakalayan Kardeş Takımı 3 .

Parlar, kariyeri boyunca pek çok dizi ve sinema filminde rol aldı:

Televizyon ve İnternet Dizileri: Poyraz Karayel, Familya, Güldüy Güldüy Show Çocuk, Tozkoparan İskender, Mucize Doktor ve şu anda kadrosuna dahil olduğu Sahipsizler .

Oyuncu, önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 47. bölümle birlikte hikayeye giriş yapacak.( Fotoğraflar dizinin resmi hesabından ve Parlar'ın Instagram hesabından derlenmiştir.)

Genç yaşına rağmen pek çok ödülün sahibi oldu:

21. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri: Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü (2016).

Yılın En İyi Çocuk/Genç Oyuncusu Ödülleri: Çeşitli vakıf ve derneklerden (Mood Awards, Altın Melek, Life&Beauty vb.) aldığı birçok ödül bulunuyor.