Cennetin Çocukları dizisinde yaprak dökümü: Melisa Şenolsun 21. bölümde veda ediyor
TRT 1'in reyting listelerinde istikrarını koruyan dizisi Cennetin Çocukları'nda başrol oyuncusu Melisa Şenolsun, hikayesinin tamamlanması nedeniyle 21. bölümde kadrodan ayrılıyor.
Bihter Dinçel'in vedasının ardından yaşanan bu ikinci ayrılık, dizinin yeni dönemdeki hikaye akışını kökten değiştirecek.
CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE AYRILIK ÜSTÜNE AYRILIK
Cennetin Çocukları dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi oluşturdu. Ancak son haftalarda yaşanan ayrılık haberleri, dizinin geleceğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. İşte veda sürecine dair öne çıkan detaylar:
İlk Veda Bihter Dinçel'den Geldi: Dizide 'Arife' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bihter Dinçel, geçtiğimiz haftalarda ekibe veda ederek hikayesini sonlandırmıştı.
Melisa Şenolsun Faktörü: Dizinin temel taşlarından biri olan Melisa Şenolsun'un ayrılığı, hikaye örgüsünde büyük bir boşluk yaratacak.
Ayrılık Zamanı: Daha önce ayrılacağı duyurulan ancak tarihi netleşmeyen oyuncunun, 21. bölümde son kez kamera karşısına geçeceği kesinleşti.
Reyting Savaşı: Dizi, özellikle "Uzak Şehir" gibi güçlü rakipler karşısında makul reytingler alarak TRT 1 yönetiminin güvenini kazanmış durumda.
DİZİDE YENİ DÖNEM: İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?
Başrol oyuncusunun vedasıyla birlikte senaryo ekibinin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Dizinin takipçileri sosyal medyada Melisa Şenolsun'un gidişinin hikayeyi zayıflatabileceği endişesini dile getirirken, yeni karakterlerin kadroya dahil olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Cennetin Çocukları Hakkında Bilgiler
Kanal: TRT 1
Tür: Dram, Aile
Başroller: Melisa Şenolsun ve deneyimli kadro.
Ayrılık Sayısı: Son bir ayda 2 ana karakter.