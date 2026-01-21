Cennetin Çocukları dizisinde yaprak dökümü: Melisa Şenolsun 21. bölümde veda ediyor

Ayrılık Zamanı: Daha önce ayrılacağı duyurulan ancak tarihi netleşmeyen oyuncunun, 21. bölümde son kez kamera karşısına geçeceği kesinleşti.

Melisa Şenolsun Faktörü: Dizinin temel taşlarından biri olan Melisa Şenolsun'un ayrılığı, hikaye örgüsünde büyük bir boşluk yaratacak.

Cennetin Çocukları dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi oluşturdu. Ancak son haftalarda yaşanan ayrılık haberleri, dizinin geleceğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. İşte veda sürecine dair öne çıkan detaylar:

Ayla karakterinin 21. bölümde veda edecek olması, İskender ve Sezen arasındaki tüm dengeleri altüst edecek.

Reyting Savaşı: Dizi, özellikle "Uzak Şehir" gibi güçlü rakipler karşısında makul reytingler alarak TRT 1 yönetiminin güvenini kazanmış durumda.

DİZİDE YENİ DÖNEM: İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Başrol oyuncusunun vedasıyla birlikte senaryo ekibinin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Dizinin takipçileri sosyal medyada Melisa Şenolsun'un gidişinin hikayeyi zayıflatabileceği endişesini dile getirirken, yeni karakterlerin kadroya dahil olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.