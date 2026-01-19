İnci Taneleri final sezonu öncesi ayrılık kararı: Gözde Gürkan hikayesinin neden bittiğini açıkladı
İnci Taneleri'nde Aleyna karakterini canlandıran Gözde Gürkan, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamayla başlayacak olan final sezonu öncesi diziden ayrıldığını duyurdu.
Başlangıçta iki bölümlük konuk oyuncu olarak girdiği projede iki sezon boyunca yer alan Gürkan, karakterin hikayesinin doğal akışında sona ermesi nedeniyle projeye veda ettiğini belirtti.
GÖZDE GÜRKAN İNCİ TANELERİ'NDEN NEDEN AYRILDI?
Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisi, "Organize İşler: Karun Hazinesi" filminin çekimleri nedeniyle verilen 8 aylık zorunlu aranın ardından final sezonuyla dönüyor. Ancak yeni sezonda Aleyna karakteri yer almayacak. Oyuncu Gözde Gürkan, 19 Ocak Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında ayrılık sürecine dair şu somut bilgileri paylaştı:
Hikayenin Sonu: Gürkan, Aleyna karakterinin dizideki misyonunu tamamladığını, "Nasibi bu kadardı, hikâyesi buraya kadardı" sözleriyle ifade etti.
Süreç Planlaması: Başlangıçta diziye sadece 2 bölümlük konuk oyuncu olarak dahil olan Gürkan, karakterin sevilmesi üzerine 2 sezon boyunca kadroda kalmaya devam etti.
Zamanlama: Oyuncu, projenin bitişini hissettiğini ve ayrılığın tam vaktinde gerçekleştiğini belirterek herhangi bir kırgınlık olmadığını vurguladı.
İNCİ TANELERİ 3. SEZON İLE FİNAL YAPIYOR
Dizinin veda sezonu, izleyicileri şaşırtacak prodüksiyon değişiklikleriyle kurgulandı. İşte yeni sezonun öne çıkan ayrıntıları:
Final Takvimi ve Bölüm Sayısı: Dizi prömiyerinden itibaren aralıksız yayınlanacak ve toplam 17 bölüm sonra, yani 2026'nın ilk yarısında büyük finalini yapacak.
Zorunlu Ara Nedeni: Ekranlardaki 8 aylık boşluğun sebebi, Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde olduğu "Organize İşler: Karun Hazinesi" filminin çekim takviminin dizinin yayın periyoduyla çakışmasıdır.
Kadroda Revizyon Süreci: Senaryo gereği Azem'in geçmişine dair düğümlerin çözüleceği final sezonunda, Aleyna gibi bazı yan karakterlerin hikâyesi kapatılırken, hikayeye yeni ve kilit isimlerin dahil edilmesi bekleniyor.