Rüya Gibi dizisi reyting düşüşü sonrası pazar gününe alındı
Reyting rekabetinde zorlanan Rüya Gibi dizisi için yayıncı kuruluştan "ikinci şans" hamlesi geldi. Kadrosunda Ahsen Eroğlu ve Celil Nalçakan'ın bulunduğu yapım, 25 Ocak itibarıyla pazar günlerine alındı.
25 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümündeki perili köşk operasyonu ve sürpriz iş birlikleriyle pazar akşamları kendi izleyici kitlesini oluşturmayı hedefliyor.
RÜYA GİBİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM VE YAYIN DETAYLARI
Reyting sonuçlarının ardından alınan bu radikal karar, dizinin takipçileri tarafından merakla karşılandı. İşte pazar günü başlayacak yeni dönemden ilk detaylar:
Yayın Tarihi Değişikliği: Dizi, 25 Ocak 2026'dan itibaren her pazar akşamı saat 20.00'de yayında olacak.
Kritik Gelişme: Yeni bölümde Komiser Efe'nin Emir'in gizli sığınağına yapacağı baskın, hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek.
Beklenmedik İttifak: Aydan'ın, Emir'i korumak için Bora ile el sıkışması dizideki dengeleri altüst edecek.
Geniş Oyuncu Kadrosu:
Seda Bakan & Uğur Güneş (Başroller)
Ahsen Eroğlu & Emre Bey (Genç Yetenekler)
Şebnem Bozoklu & Celil Nalçakan (Ana Kadro)
Devrim Yakut & Menderes Samancılar (Usta İsimler)
Rüya Gibi, heyecan dolu yeni bölümleriyle pazar akşamlarının yeni alternatifi olmaya hazırlanıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Operasyon Şoku: Komiser Efe, Emir'in en gizli sığınağı olan perili köşke baskın düzenleyerek tüm dengeleri altüst ediyor.
Şaşırtan İş Birliği: Aydan, Emir'in güvenliğini sağlamak adına ezeli düşmanı Bora ile masaya oturarak riskli bir adım atıyor.
Romantik Gelişme: Çatışmaların ortasında Komiser Efe ve Çiğdem arasındaki duygusal yakınlaşma, yeni bölümün en çok konuşulan konularından biri olacak.