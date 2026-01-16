PODCAST CANLI YAYIN

Milyonluk heyecan: Kim Milyoner Olmak İster Pazar akşamı atv'de!

atv ekranlarının vazgeçilmez klasiği Kim Milyoner Olmak İster?, 18 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster atv'de.

Fotoğraflar: Atv

