Küçük bir kasaba büyük bir aşk masalı! Unutursam Fısılda bu akşam atv'de: İşte oyuncu kadrosu

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Unutursam Fısılda filmi bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte filme ilişkin detaylar...

Küçük bir kasaba büyük bir aşk masalı! Unutursam Fısılda bu akşam atv'de: İşte oyuncu kadrosu

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Unutursam Fısılda filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte duygusal hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filme dair tüm detaylar…

(Unutursam Fısılda filminin başrolünde Kerem Bursin, Farah Zeynep Abdullah ve Mehmet Günsür yer alıyor)

Unutursam Fısılda ne zaman ve nerede çekildi?

2014 yılında vizyona giren ve gösterime girdiği dönemde büyük ilgi gören Unutursam Fısılda filminin çekimleri İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi ile İstanbul'da gerçekleştirildi. Tarihi dokusu ve doğal atmosferiyle Birgi, filmin kasaba sahnelerine ev sahipliği yaparken İstanbul çekimleri ise karakterlerin hayallerinin peşinden gittikleri büyük şehir yolculuğunu yansıtıyor.

(Unutursam Fısılda derin bir aşk hikayesini merkeze alıyor)

Unutursam Fısılda filmi konusu nedir?

Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip iki kız kardeşin hayatına odaklanan film, geçmişle yüzleşme ve hayaller uğruna ödenen bedelleri merkezine alıyor. Küçük bir kasabada yaşayan Hatice ve Hanife kardeşlerden Hatice, müziğe tutkuyla bağlı hayallerinin peşinden gitmek isteyen özgür ruhlu bir genç kadındır. Ablası Hanife ise geleneklerine sıkı sıkıya bağlı içine kapanık ve korumacı bir yapıya sahiptir.

Küçük bir kasaba büyük bir aşk masalı! Unutursam Fısılda bu akşam atv'de: İşte oyuncu kadrosu-4

Kasabaya gelen müzisyen Tarık'ın Hatice'nin yeteneğini fark etmesiyle birlikte Hatice'nin hayatı tamamen değişir. Aralarında doğan büyük aşk ve yıldız olma hayali onları İstanbul'a sürükler. Yıllar sonra geçmişinden kaçtığı kasabaya geri dönen Hatice hem yarım kalan hesaplarla hem de kendisini bekleyen ablası Hanife ile yüzleşmek zorunda kalır.

Küçük bir kasaba büyük bir aşk masalı! Unutursam Fısılda bu akşam atv'de: İşte oyuncu kadrosu-5

Unutursam Fısılda oyuncu kadrosu ve karakterleri neler?

  • Hümeyra – Hatice / Ayperi
  • Işıl Yücesoy – Hanife
  • Köksal Engür – Erhan
  • Farah Zeynep Abdullah – Hatice / Ayperi (gençlik)
  • Kerem Bürsin – Erhan (gençlik)
  • Mehmet Günsür – Tarık (gençlik)
  • Gözde Cığacı – Hanife (gençlik)
  • Gürkan Uygun

ATV Yayın Akışı

SaatProgram Adı
07:00Kahvaltı Haberleri
08:30Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00atv Gün Ortası
14:00Mutfak Bahane
16:00Esra Erol'da
19:00atv Ana Haber
20:00A.B.İ. (1. Bölüm)
23:40Unutursam Fısılda (Yerli Sinema)
02:00Bir Gece Masalı
03:40Kardeşlerim
05:30Aldatmak

