Küçük bir kasaba büyük bir aşk masalı! Unutursam Fısılda bu akşam atv'de: İşte oyuncu kadrosu

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Unutursam Fısılda filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte duygusal hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filme dair tüm detaylar…

(Unutursam Fısılda filminin başrolünde Kerem Bursin, Farah Zeynep Abdullah ve Mehmet Günsür yer alıyor) Unutursam Fısılda ne zaman ve nerede çekildi? 2014 yılında vizyona giren ve gösterime girdiği dönemde büyük ilgi gören Unutursam Fısılda filminin çekimleri İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi ile İstanbul'da gerçekleştirildi. Tarihi dokusu ve doğal atmosferiyle Birgi, filmin kasaba sahnelerine ev sahipliği yaparken İstanbul çekimleri ise karakterlerin hayallerinin peşinden gittikleri büyük şehir yolculuğunu yansıtıyor.