İlk ve Son 3. Sezon 30 Ocak'ta yayında: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’den 10 yıllık aşk hikayesi
Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’i buluşturan İlk ve Son dizisinin 3. sezonu, 30 Ocak 2026’da HBO Max platformunda izleyiciyle buluşarak Güneş ve Serkan’ın on yıllık hikayesini anlatacak.
İlk ve Son serisi, üçüncü halkasında Bergüzar Korel ve Timuçin Esen gibi iki dev ismi buluşturarak 30 Ocak'ta HBO Max ekranlarında prömiyer yapmaya hazırlanıyor.
İlk ve Son Yeni Sezon Detayları Netleşti
Türkiye'nin en sevilen antolojik ilişki dramalarından biri olan İlk ve Son, üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Her sezon farklı bir çiftin duygusal iniş çıkışlarını merkezine alan dizi, bu kez izleyiciyi Güneş ve Serkan karakterlerinin dünyasına davet ediyor. Dizinin yeni sezon yayın takvimi, oyuncu kadrosu ve izleneceği platform resmiyet kazandı.
İlk ve Son 3. Sezon Hakkında Merak Edilenler:
-
Yayın Tarihi: 30 Ocak 2026
-
Platform: HBO Max
-
Başrol Oyuncuları: Bergüzar Korel (Güneş), Timuçin Esen (Serkan)
-
Konu: Bir çiftin 10 yıllık ilişkisinin kırılma noktaları ve dönüşümü
Yeni Sezonda Kimler Rol Alıyor?
Dizinin üçüncü halkasında Türk sinema ve dizi dünyasının iki dev ismi bir araya geliyor. Bergüzar Korel ve Timuçin Esen, dizinin bu sezonki ana karakterleri olan Güneş ve Serkan'a hayat verecek. Önceki sezonlarda yakalanan yüksek oyunculuk çıtası, bu sezon da deneyimli kadroyla korunmaya devam ediyor.
İlk ve Son Dizisinin Konusu Nedir?
Dizi, bir aşkın başlangıcından sonuna kadar geçen 10 yıllık süreci, zamanlar arası geçişler yaparak işliyor. İzleyici, karakterlerin en tutkulu anlarını izlerken aynı zamanda ilişkilerinin nasıl yıprandığını ve sona yaklaştığını eşzamanlı olarak takip edebiliyor. Klasik kronolojik anlatımın dışına çıkan bu yapı, karakterlerin psikolojik derinliğini ve yıllar içindeki değişimini daha somut bir şekilde ortaya koyuyor.