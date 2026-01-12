İlk ve Son 3. Sezon 30 Ocak'ta yayında: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’den 10 yıllık aşk hikayesi

İlk ve Son serisi, üçüncü halkasında Bergüzar Korel ve Timuçin Esen gibi iki dev ismi buluşturarak 30 Ocak 'ta HBO Max ekranlarında prömiyer yapmaya hazırlanıyor.

Bergüzar Korel ve Timuçin Esen, İlk ve Son dizisinin 3. sezonunda Güneş ve Serkan karakterlerine hayat verecek.

İlk ve Son Yeni Sezon Detayları Netleşti

Türkiye'nin en sevilen antolojik ilişki dramalarından biri olan İlk ve Son, üçüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Her sezon farklı bir çiftin duygusal iniş çıkışlarını merkezine alan dizi, bu kez izleyiciyi Güneş ve Serkan karakterlerinin dünyasına davet ediyor. Dizinin yeni sezon yayın takvimi, oyuncu kadrosu ve izleneceği platform resmiyet kazandı.