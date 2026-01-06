Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri final kararı: 16 bölümlük veda maratonu başlıyor
Final kararı ertelenen İnci Taneleri'nde 16 bölümlük veda maratonu için motor denildi ve oyuncu kadrosuna Servan ile Keledoş isimli iki yeni ana karakterin katılacağı duyuruldu.
İnci Taneleri, 8 aylık aranın ardından 3. sezon çekimlerine başlarken dizinin 16 bölüm sonra kesin olarak final yapacağı açıklandı.
🎬 16 Bölümlük Veda Maratonu Başlıyor
Dizinin yeni sezon onayı alması hayranlarını sevindirse de, gelen son bilgiler hikayenin sonuna yaklaşıldığını gösteriyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci Taneleri 16 bölüm sonra ekranlara veda edecek.
Yılmaz Erdoğan'ın halihazırda 5 bölümünün senaryosunu tamamladığı öğrenilen dizi, bu sezonla birlikte hikayesini noktalamış olacak.
🔥 Kadroya Yeni İsimler Dahil Oluyor
Yeni sezonda Azem ve Dilber'in hayatına yön verecek iki kritik karakter hikayeye dahil ediliyor. Oyuncu görüşmeleri devam eden roller ise şimdiden merak konusu:
-
Servan: Dilber'in geçmişinden gelen eski aşkı olarak dengeleri değiştirecek.
-
Keledoş: Yeraltı dünyasından bir mafya karakteri olarak gerilimi tırmandıracak.
Dizinin yayın gününde de bir değişiklik gündemde. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan yapımın, yeni sezonda Salı akşamlarına alınması planlanıyor.