Mehmed Fetihler Sultanı'nda Yeniçeri Ocağı El Değiştiriyor: Deniz Hamzaoğlu Kadroda
TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, kadrosuna usta oyuncu Deniz Hamzaoğlu'nu dahil etti. 64. bölümde Yeniçeri Ağası rolüyle hikayeye girecek olan Hamzaoğlu, Fatih Sultan Mehmed’in askeri kanattaki en büyük otoritesi olarak dengeleri değiştirecek.
64. bölüm itibarıyla izleyeceğimiz oyuncu, stratejik önemi yüksek ve uzun soluklu bir rolle Osmanlı ordusunun yönetim kadrosuna güç katacak.
MEHMED FETİHLER SULTANI KADROSUNA DENİZ HAMZAOĞLU DAHİL OLDU
TRT 1 ekranlarında Salı akşamları izleyiciyle buluşan Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, üçüncü sezonunda oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre son dönemde başarılı projelerle adından söz ettiren Deniz Hamzaoğlu, yapımını Miray Yapım'ın üstlendiği dizinin ekibine katıldı.
DENİZ HAMZAOĞLU 64. BÖLÜMDE HİKAYEYE GİRİYOR
Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed karakterine hayat verdiği dizide, Deniz Hamzaoğlu'nun canlandıracağı karakter askeri kanatta önemli bir boşluğu dolduracak. Hamzaoğlu, 64. bölüm itibarıyla Yeniçeri ocağının başındaki isim olan "Yeniçeri Ağası" olarak olay örgüsüne dahil edilecek. Bu gelişme, dizinin fetih hazırlıkları aşamasında ocağın takınacağı tavrın ve askeri disiplinin işlenmesi açısından stratejik bir önem taşıyor.
DİZİNİN ÜÇÜNCÜ SEZON REYTİNG GRAFİĞİ
Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sezonunda da kemikleşmiş izleyici kitlesini koruyarak reytinglerde istikrarlı bir performans sergiliyor. Yapım ekibi, hikayeyi taze tutmak ve seyirci ilgisini artırmak amacıyla senaryoya yeni tarihi figürler eklemeyi sürdürüyor. Deniz Hamzaoğlu'nun hayat vereceği karakterin, sadece bir askeri figür olmanın ötesinde, saray içi dengelerde ve karar alma mekanizmalarında etkili olacağı sızan bilgiler arasında.
MEHMED FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU
Dizide halihazırda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar ve Tuba Ünsal gibi isimler önemli roller üstleniyor. Deniz Hamzaoğlu'nun gelişiyle birlikte, Yeniçeri ocağı ve Sultan arasındaki ilişkilerin gerilimi üzerinden yeni bir çatışma ekseni kurulması bekleniyor. Tarihi kaynaklara uygun olarak kurgulanan sahnelerde, Yeniçeri Ağası'nın ordu üzerindeki otoritesi ve fetih süreçlerindeki etkisi detaylandırılacak.