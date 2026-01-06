Mehmed Fetihler Sultanı'nda Yeniçeri Ocağı El Değiştiriyor: Deniz Hamzaoğlu Kadroda

DENİZ HAMZAOĞLU 64. BÖLÜMDE HİKAYEYE GİRİYOR

Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmed karakterine hayat verdiği dizide, Deniz Hamzaoğlu'nun canlandıracağı karakter askeri kanatta önemli bir boşluğu dolduracak. Hamzaoğlu, 64. bölüm itibarıyla Yeniçeri ocağının başındaki isim olan "Yeniçeri Ağası" olarak olay örgüsüne dahil edilecek. Bu gelişme, dizinin fetih hazırlıkları aşamasında ocağın takınacağı tavrın ve askeri disiplinin işlenmesi açısından stratejik bir önem taşıyor.