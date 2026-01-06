Kuruluş Orhan’dan ekranlara damga vuracak özel bölüm!
atv’nin iddialı yapımı Kuruluş Orhan, özel bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Mert Yazıcıoğlu’nun Orhan Bey’e hayat verdiği dizi, görkemli prodüksiyonu ve güçlü hikayesiyle Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve kurduğu muhteşem dünyasıyla izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikayeyle buluşturan Kuruluş Orhan, özel bölümüyle ekranlara geliyor.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Orhan, atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.
Oyuncu Kadrosu
Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Numan Çakır (Abdullah Bey), Özcan Varaylı (Sungur Bey), Onur Bay (Yiğit), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Emre Kızılırmak (Hector), Dafne (Merve Çandar), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Melis Özçimen (Çolpan), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça) ve Cihan Ünal (Osman Bey)
