Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan "Kanun-i Esasi" hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
SORU
A- Kanuni Sultan Süleyman
B- II. Abdülhamid
C- Fatih Sultan Mehmed
D- Abdülmecid