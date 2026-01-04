PODCAST CANLI YAYIN

Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan "Kanun-i Esasi" hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle atv ekranlarında! Oktay Kaynarca’nın sunumuyla zirvedeki yerini koruyan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle Türkiye gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan "Kanun-i Esasi" hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?

Yarışmacının önüne gelen soru dakikalar içinde milyonları ekran başına kilitledi ve cevabı merak edildi.

(atv)

SORU

Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan "Kanun-i Esasi" hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?

A- Kanuni Sultan Süleyman

B- II. Abdülhamid

C- Fatih Sultan Mehmed

D- Abdülmecid

Norveçin başkent Oslodan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?
Norveç'in başkent Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?
Hazan Bülbülü adlı tiyatro eserinin yazarı kimdir?
Hazan Bülbülü adlı tiyatro eserinin yazarı kimdir?