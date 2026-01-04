Norveç'in başkent Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?
ATV ekranlarında pazar ve perşembe akşamlarına damga vuran ve Oktay Kaynarca’nın sunumuyla zirvedeki yerini koruyan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle Türkiye gündemine oturdu.
Yarışmacının önüne gelen soru dakikalar içinde milyonları ekran başına kilitledi ve cevabı merak edildi. İşte o soru...
SORU: Norveç'in başkent Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?
A- Güllü
B- Kibariye
C- Bergen
D- Dilberay
Doğru cevap: BERGEN