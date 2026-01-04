Hazan Bülbülü adlı tiyatro eserinin yazarı kimdir?
ATV ekranlarında pazar ve perşembe akşamlarına damga vuran ve Oktay Kaynarca’nın sunumuyla zirvedeki yerini koruyan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle Türkiye gündemine oturdu.
Yarışmacının önüne gelen soru dakikalar içinde milyonları ekran başına kilitledi ve cevabı merak edildi. İşte o soru...
SORU: Hazan Bülbülü adlı tiyatro eserinin yazarı kimdir?
A- Halid Ziya Uşaklıgil
B- Hüseyin Rahmi Gürpınar
C- Halide Edip Adıvar
D- Ahmet Mithat Efendi
Doğru cevap: B