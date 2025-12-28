PODCAST CANLI YAYIN

Uzak Şehir Yeni Bölüm Bekleyenlere Şok Gelişme: Çekimler Apar Topar Durduruldu

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’in hayranları, yeni bölüm fragmanını heyecanla beklerken sarsıcı bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uzak Şehir Yeni Bölüm Bekleyenlere Şok Gelişme: Çekimler Apar Topar Durduruldu

Dizinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın ailesinde meydana gelen acil sağlık sorunu, tüm çekim planlarını altüst etti. Sosyal medyada yeni bölüm neden yayınlanmadı soruları çığ gibi büyürken, setten gelen son bilgiler izleyicileri hem üzdü hem de endişelendirdi.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

OZAN AKBABA'NIN EŞİ BUKET AKBABA AMELİYATA ALINDI

Dizideki başarılı performansıyla adından söz ettiren Ozan Akbaba, bugün özel hayatında oldukça zorlu bir sınav verdi. Ünlü oyuncunun eşi Buket Akbaba'nın aniden gelişen bir rahatsızlık nedeniyle kalp ameliyatına alındığı öğrenildi. Hastaneden gelen ilk bilgilere göre operasyonun başarılı geçtiği ve Buket Akbaba'nın durumunun stabil olduğu bildirildi.

HASTANEDE DUYGUSAL BEKLEYİŞ

Zorlu süreç boyunca Ozan Akbaba ve ailesi bir an olsun hastaneden ayrılmadı. Eşinin sağlığına kavuşması için tüm işlerine ara veren başarılı oyuncunun, Buket Akbaba taburcu edilene kadar hastane odasında refakatçi olarak kalacağı belirtildi. Bu durum, dizinin yoğun geçen çekim temposunun aksamasına neden oldu.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMIYOR?

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Uzak Şehir'de izleyiciler, fragman gelmeyince "Uzak Şehir yeni bölüm bitti mi?" veya "Dizi neden yok?" sorularını sormaya başladı. Yayın akışındaki bu belirsizliğin temel nedenleri şunlardır:

  • Başrol Oyuncusunun Eksikliği: Ozan Akbaba'nın sahnelerinin yoğunluğu nedeniyle o olmadan çekimlerin devam etmesi mümkün görünmüyor.

  • Fragman Gecikmesi: Normal şartlarda haftalar öncesinden hazırlanan fragmanın hala paylaşılmamış olması, çekimlerin durduğuna işaret ediyor.

  • Stok Bölüm Sorunu: Dizinin elinde yayınlanmaya hazır yedek bir bölümün bulunmaması, yayına ara verilme ihtimalini güçlendiriyor.

YAYIN AKIŞINDA SON DURUM NE?

Kanal yönetiminden ve yapım şirketinden henüz resmi bir "erteleme" açıklaması gelmese de, set kaynaklarından sızan bilgiler çekimlere kısa bir ara verildiği yönünde. Eğer Ozan Akbaba kısa sürede sete dönemezse, önümüzdeki Pazartesi akşamı Uzak Şehir dizisinin koltuğunda özel bir kolaj bölüm veya farklı bir içerik yer alabilir.

BUKET AKBABA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ameliyat sonrası kritik süreci atlattığı söylenen Buket Akbaba'nın bir süre daha müşahede altında tutulacağı öğrenildi. Aile yakınları ve dostları hastaneye akın ederken, Ozan Akbaba'nın sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. 🌟 Hayranları ise ünlü oyuncuya ve eşine geçmiş olsun mesajları yağdırıyor.

Murat Kekilli Biz Bize programında Gazze’deki zulmü haykırdı!Murat Kekilli Biz Bize programında Gazze’deki zulmü haykırdı!
Murat Kekilli 'Biz Bize' programında Gazze’deki zulmü haykırdı!
Taşıyıcı 2 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 2 filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?Taşıyıcı 2 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 2 filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?
Taşıyıcı 2 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 2 filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?
Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Gamze ve Akın arasında sular durulmuyor!Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Gamze ve Akın arasında sular durulmuyor!
Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Gamze ve Akın arasında sular durulmuyor!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Entegrasyon yoksa operasyon! SDG'ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail'in "Gazel'ini okuyan sözde Alevi şeyhi
Özgür Özel'in "İHA" yalanı elinde patladı! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama | AK Parti'den tepki
Habertürk'teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Buse İskenderoğlu, Şebnem İnan, "Ege!"... İsim isim tam liste | 34 gece kulübüne baskın
Galatasaray transfer sezonunu iki imza ile açıyor! Okan Buruk muradına erdi
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları yarın başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
Netanyahu-Trump görüşmesi: Gazze ateşkesi ve Türkiye Karşıtı talepler gündemde
65 milyon dolarlık şaibe! Ela Rümeysa Cebeci ile anılan Serdar Bilgili'ye "naylon fatura" suçlaması: Organize vergi kaçakçılığı iddiası
Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...
İstanbul’da yoğun kar alarmı: İzlanda soğukları ile -1’i göreceğiz! O ilçelere lapa lapa yağacak
Zehirli ağ! İş adamları alan açtı fenomenler uyuşturucu trafiğini büyüttü: Doları rulo yapıp poşetten çektiler
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı! Yürek yakan manzara: Çamur içinde yalın ayak çocuklar
CHP'li Yavaş'ın 1 milyarlık reklam vurgunu için soruşturma izni talep edildi!
Washington–Tel Aviv Arasında kayıp silah skandalı: Kayıp 4 milyon mühimmat nerede?
Fenerbahçe Galatasaray'ın eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev sürpriz
Yeni yılda elektrik ve doğal gaza zam yok! Türkiye Avrupa'da en ucuz gaz kullanan üçüncü ülke oldu
Murat Kekilli Gazze için haykırdı! "Ucunde ne olursa olsun Filistin için konuşacağım"
Rapor yayımlandı! İsrail Gazze'de gazetecilerin ailelerini de öldürdü: Hakikatin sesini kesmek için sistematik soykırım
Asrın inşasında 455 bin konut tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistleri yok biz buradayız
Esenyurt’ta servis aracı şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti