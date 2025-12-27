Taşıyıcı 2 oyuncuları kimler? Taşıyıcı 2 filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?
Aksiyon tutkunlarının sevdiği Taşıyıcı 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Louis Leterrier’in oturduğu 2005 yapımı film temposu yüksek sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Jason Statham’ın başrolünde yer aldığı filmin konusu, oyuncuları ve çekim yılı merak ediliyor. Peki Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler?
Taşıyıcı 2 Filminin Konusu Ne?
Frank Martin kuralları olan ve işinde kusursuzluğu ilke edinmiş profesyonel bir taşıyıcıdır.
Tehlikeli ve yasa dışı paketleri asla soru sormadan bir noktadan diğerine ulaştırmasıyla tanınır.
Ancak bu kez aldığı görev Frank'i beklenmedik bir çıkmazın içine sürükler.
Uluslararası suç örgütleriyle bağlantılı kaçırılma olayı taşıma planlarını altüst eder.
Kendini bir anda ölümcül bir mücadelenin ortasında bulan Frank hem kargosunu hem de kendi hayatını korumak için zamana karşı amansız bir savaşa girişir.
Taşıyıcı 2 Filminin Oyuncuları Kimler?
Aksiyon dolu yapımda güçlü bir oyuncu kadrosu yer alıyor.
Filmin başlıca oyuncuları şöyle:
- Jason Statham
- Amber Valletta
- Kate Nauta
- Matthew Modine
- Alessandro Gassmann
- AnnaLynne McCord
- Jason Flemyng
- François Berléand
- Keith David
- Hunter Clary
- Shannon Briggs
- Gregg Weiner
Taşıyıcı 2 Filmi Ne Zaman Çekildi?
2005 yılında çekilen Taşıyıcı 2 serinin en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.
Yapım, aksiyon sahneleri ve sürükleyici temposuyla izleyicilere soluksuz bir sinema deneyimi sunuyor.