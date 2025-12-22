Bergen nasıl öldü? Mezarı neden kafeste? İşte kan donduran o gerçek

Kezzap Saldırısı (1982): Halis Serbest tarafından azmettirilen bir saldırgan, İzmir'de sahne aldığı sırada Bergen'in yüzüne bir kova dolusu nitrik asit (kezzap) fırlattı. Bu saldırı sonucunda sanatçı iki gözünü de kaybetti. Daha sonra sol gözü yapılan operasyonlarla görme yetisini kısmen kazansa da, sağ gözünü tamamen kaybetti.. O günden sonra sağ gözünü kapatan ikonik saç stiliyle tanındı.