Denizcilikte yelkenleri toplama anlamına gelen terim hangisidir? Milyoner'de 500 binlik soru!

A- KEDİ

B-KELEBEK

C- KARGA

D- TİLKİ

Doğru Cevap: C - KARGA

Denizcilik literatüründe yelkenlerin yukarıya, yani direğe doğru toplanması işlemine Karga veya Karga Etmek denilmektedir. Genellikle yan yelkenlerin veya seren yelkenlerinin toplanması sırasında kullanılan bu terim, denizciler arasında oldukça yaygın bir komut olarak bilinir.