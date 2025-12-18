Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Neden Yok? 18 Aralık ATV Yayın Akışı
ATV ekranlarının uzun soluklu ve fenomen yarışma programı hakkında merak edilen o detay sonunda belli oldu.
Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen programı izlemek için televizyonlarını açanlar büyük bir sürprizle karşılaştı. Ekranlarda yarışmayı göremeyen izleyiciler arama motorlarına yöneldi. Peki sevilen yarışma yayından mı kaldırıldı yoksa günü mü değişti?
Milyoner Bu Akşam Neden Ekranlarda Yok?
Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 18 Aralık 2025 Perşembe akşamı yayın akışında yer almadı. İzleyicilerin alışkanlıklarını değiştiren bu durumun arkasındaki neden ise sporseverleri ilgilendiren önemli bir karşılaşma oldu.
ATV yönetimi tarafından yapılan yayın akışı değişikliği zorunlu bir nedene dayanıyor. Bu akşam ekranlarda, futbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası kapsamındaki Galatasaray - RAMS Başakşehir mücadelesi yer alıyor.
Kupa maçının canlı yayınlanması sebebiyle, bilgi yarışmasının yeni bölümü bu haftalık zorunlu bir ara vermiş oldu.
Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Yarışmanın tutkunlarını sevindirecek haber ise gecikmeden geldi. Programın yayından kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil. Verilen bu kısa aranın ardından yarışma, kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam edecek.
Yarışmanın yeni bölüm tarihi şu şekilde belirlendi:
-
Tarih: 21 Aralık 2025
-
Gün: Pazar
-
Kanal: ATV
Bu tarihten itibaren yarışma, soru ağacı ve büyük ödül heyecanıyla izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.
18 Aralık 2025 ATV Yayın Akışı Listesi
Yarışmanın yerine yayına giren maç ve günün diğer programları ise şu şekilde sıralandı:
|Saat
|Program Adı
|İçerik Türü
|08:00
|Kahvaltı Haberleri
|Haber (Canlı)
|10:00
|Müge Anlı ile Tatlı Sert
|Reality
|13:00
|ATV Gün Ortası
|Haber
|14:00
|Mutfak Bahane
|Yemek Yarışması
|16:00
|Esra Erol'da
|Reality
|19:00
|ATV Ana Haber
|Haber
|19:45
|Kupa Günlüğü
|Spor
|20:30
|Galatasaray - RAMS Başakşehir
|Futbol (Canlı)
|22:50
|Kuruluş Osman
|Dizi (Tekrar)
|01:30
|Gözleri Karadeniz
|Dizi
İzleyiciler Pazar Gününe Odaklandı
Perşembe akşamı yaşanan bu yayın değişikliği sosyal medyada da gündem oldu. Futbol maçı nedeniyle yapılan değişiklik sonrası gözler 21 Aralık Pazar gününe çevrildi. Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde, yarışmacıların performansları ve sorulacak kritik sorular şimdiden merak konusu olmaya başladı.