Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Neden Yok? 18 Aralık ATV Yayın Akışı

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen programı izlemek için televizyonlarını açanlar büyük bir sürprizle karşılaştı. Ekranlarda yarışmayı göremeyen izleyiciler arama motorlarına yöneldi. Peki sevilen yarışma yayından mı kaldırıldı yoksa günü mü değişti?

Fotoğraflar: ATV

Milyoner Bu Akşam Neden Ekranlarda Yok?

Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 18 Aralık 2025 Perşembe akşamı yayın akışında yer almadı. İzleyicilerin alışkanlıklarını değiştiren bu durumun arkasındaki neden ise sporseverleri ilgilendiren önemli bir karşılaşma oldu.

ATV yönetimi tarafından yapılan yayın akışı değişikliği zorunlu bir nedene dayanıyor. Bu akşam ekranlarda, futbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası kapsamındaki Galatasaray - RAMS Başakşehir mücadelesi yer alıyor.

Kupa maçının canlı yayınlanması sebebiyle, bilgi yarışmasının yeni bölümü bu haftalık zorunlu bir ara vermiş oldu.