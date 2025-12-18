PODCAST CANLI YAYIN

Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Neden Yok? 18 Aralık ATV Yayın Akışı

ATV ekranlarının uzun soluklu ve fenomen yarışma programı hakkında merak edilen o detay sonunda belli oldu.

Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Neden Yok? 18 Aralık ATV Yayın Akışı

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen programı izlemek için televizyonlarını açanlar büyük bir sürprizle karşılaştı. Ekranlarda yarışmayı göremeyen izleyiciler arama motorlarına yöneldi. Peki sevilen yarışma yayından mı kaldırıldı yoksa günü mü değişti?

Milyoner Bu Akşam Neden Ekranlarda Yok?

Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 18 Aralık 2025 Perşembe akşamı yayın akışında yer almadı. İzleyicilerin alışkanlıklarını değiştiren bu durumun arkasındaki neden ise sporseverleri ilgilendiren önemli bir karşılaşma oldu.

ATV yönetimi tarafından yapılan yayın akışı değişikliği zorunlu bir nedene dayanıyor. Bu akşam ekranlarda, futbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası kapsamındaki Galatasaray - RAMS Başakşehir mücadelesi yer alıyor.

Kupa maçının canlı yayınlanması sebebiyle, bilgi yarışmasının yeni bölümü bu haftalık zorunlu bir ara vermiş oldu.

Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Yarışmanın tutkunlarını sevindirecek haber ise gecikmeden geldi. Programın yayından kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil. Verilen bu kısa aranın ardından yarışma, kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam edecek.

Yarışmanın yeni bölüm tarihi şu şekilde belirlendi:

  • Tarih: 21 Aralık 2025

  • Gün: Pazar

  • Kanal: ATV

Bu tarihten itibaren yarışma, soru ağacı ve büyük ödül heyecanıyla izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

18 Aralık 2025 ATV Yayın Akışı Listesi

Yarışmanın yerine yayına giren maç ve günün diğer programları ise şu şekilde sıralandı:

Saat Program Adı İçerik Türü
08:00 Kahvaltı Haberleri Haber (Canlı)
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality
13:00 ATV Gün Ortası Haber
14:00 Mutfak Bahane Yemek Yarışması
16:00 Esra Erol'da Reality
19:00 ATV Ana Haber Haber
19:45 Kupa Günlüğü Spor
20:30 Galatasaray - RAMS Başakşehir Futbol (Canlı)
22:50 Kuruluş Osman Dizi (Tekrar)
01:30 Gözleri Karadeniz Dizi

İzleyiciler Pazar Gününe Odaklandı

Perşembe akşamı yaşanan bu yayın değişikliği sosyal medyada da gündem oldu. Futbol maçı nedeniyle yapılan değişiklik sonrası gözler 21 Aralık Pazar gününe çevrildi. Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde, yarışmacıların performansları ve sorulacak kritik sorular şimdiden merak konusu olmaya başladı.

