Pazar akşamlarına damga vurmaya devam eden Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi. Büyük ödüle ulaşmak için ilerleyen yarışmacı, karşısına çıkan çetin soruyla hem stüdyoda heyecanı artırdı hem de ekran başındakilere gerilim dolu anlar yaşattı.

atv ekranlarının favori yarışmasında bu akşam da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacı büyük ödüle giden yolda kritik sorulara yanıt veriyor. İşte o sorulardan biri...

SORU: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı romanının ana karakterleri hangisidir?

A- Felatun Bey ile Rakım Efendi

B- Sherloc Holmes ile Dr. Watson

C- Halit Ayarcı-Hayri İrdal

D- Raif Efendi- Maria Puder

CEVAP: C

