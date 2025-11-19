PODCAST CANLI YAYIN

İpek Tuzcuoğlu Yıldızlı Sohbetler’de 38 yıllık büyük mücadelesini anlattı!

Programda samimi cevaplar veren Tuzcuoğlu, oyunculuk hayatıyla ilgili birçok konuya değindi.

İpek Tuzcuoğlu Yıldızlı Sohbetler’de 38 yıllık büyük mücadelesini anlattı!

FUNDA Karayel'in A Para'da sunuculuğunu üstlendiği "Yıldızlı Sohbetler" programının bu haftaki konuğu İpek Tuzcuoğlu oldu. Tuzcuoğlu, canlandırdığı karakterlere hazırlanırken uyguladığı sıra dışı yöntemlerden içsel uyanışa, kader inancından aşka bakışına kadar pek çok konuyu A Para'da anlattı. Tuzcuoğlu, oyunculuk yaklaşımını şöyle özetledi: "Ben canlandırdığım karakterlere göre playlist hazırlarım. O dönemde o karakter gibi yaşarım. Karaktere özel parfüm sıkarım, hatta astrolojik haritasını çıkarırım."

38 YIL ZOR GEÇTİ
Kariyerinin 38 yılını nasıl geçirdiğini anlatan Tuzcuoğlu, mesleki yolculuğundaki zorlukları şu sözlerle dile getirdi, "Çok emek, çok sabır... Zor bir 38 yıldı, meşakkatliydi. Hiçbir zaman 'Gel şöyle bir başrol var, oyna' denmedi bana. Asmalı Konak benim 17. dizimdi. Tanınmışlığı kolay elde etseydim kıymetini bilemezdim. Ünlü olmak benim için Allah'ın verdiği bir lütuftu. İşimde ünlü olmanın manevi zekâtını verme gibi bir huyum vardır."

