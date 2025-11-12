Kuruluş Orhan, Türk televizyon tarihinin en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Sürükleyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve dönemin atmosferini ustalıkla yansıtan sahneleriyle izleyiciyi adeta ekran başına kilitliyor. Dizinin yayın tarihleri ve yeni bölümü de sıklıkla araştırılıyor. İşte dizinin akışına ilişkin merak edilenler...