Kuruluş Orhan, Türk televizyon tarihinin en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Sürükleyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve dönemin atmosferini ustalıkla yansıtan sahneleriyle izleyiciyi adeta ekran başına kilitliyor. Dizinin yayın tarihleri ve yeni bölümü de sıklıkla araştırılıyor. İşte dizinin akışına ilişkin merak edilenler...
Kuruluş Orhan dizisi bugün var mı?
atv ekranlarının başarılı dizisi Kuruluş Orhan bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.
Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
Yeni bölüm bugün saat 20:00'de atv ekranlarında yayınlanacak.