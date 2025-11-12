PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan bugün var mı? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı ilk günden itibaren fırtınalar estiren Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü her hafta heyecanla bekleniyor. Tarihi dizileri yakından takip edenler Kuruluş Orhan yeni bölüm ve tekrar bölümlerini araştırıyor. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ilk iki bölümüyle seyirciden büyük ilgi gördü. Peki derin hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla tam not alan Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kuruluş Orhan bu akşam var mı, saat kaçta? Tekrar bölümleri ne zaman?

Kuruluş Orhan bugün var mı? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Kuruluş Orhan, Türk televizyon tarihinin en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Sürükleyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve dönemin atmosferini ustalıkla yansıtan sahneleriyle izleyiciyi adeta ekran başına kilitliyor. Dizinin yayın tarihleri ve yeni bölümü de sıklıkla araştırılıyor. İşte dizinin akışına ilişkin merak edilenler...

Kuruluş Orhan dizisi bugün var mı?

atv ekranlarının başarılı dizisi Kuruluş Orhan bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Yeni bölüm bugün saat 20:00'de atv ekranlarında yayınlanacak.

Kuruluş Orhan tekrar bölümü yayınlanacak mı?

Yeni bölümün ardından gece yarısı 00:20'de dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.

