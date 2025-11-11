‘A.B.İ.’ sete çıktı: Afra Saraçoğlu'ndan ilk kare!

Yapımını OGM Pictures'ın, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği atv'nin yeni dizisi "A.B.İ.", geçtiğimiz günlerde sete çıkmıştı. Şimdiden adından çokça söz ettiren iddialı dizinin başrolünde yer alan Afra Saraçoğlu'nun setten ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu'nun oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor.





KADRODA BAŞARILI İSİMLER VAR

Dizinin oyuncu kadrosunda; Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa gibi başarılı isimler de var.

Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.