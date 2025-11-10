PODCAST CANLI YAYIN

Bu hafta MasterChef’te 10 Kasım’a özel tema ile mücadele eden yarışmacılar Atatürk’e olan saygılarını özel tabaklarla gösterdi. Peki MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım MasterChef’te eleme adayları kim oldu?

Giriş Tarihi:
Bu akşam Mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda galibiyet için büyük bir mücadele sergiledi. Yarışmacılar, hem duygu yüklü anlara sahne oldu hem de hazırladıkları özel tabaklarla Atatürk'e olan saygı ve sevgilerini ifade etti. Peki 10 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde başarılı performans sergileyen kırmızı takım galibiyete ulaştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına girecek isimler henüz belli olmadı. Adaylar açıklandığında haberimizde yer alacak.

MAVİ TAKIM
Ayten (kaptan), Sezer, Gizem, Özkan, Ayla, Onur, Barış

KIRMIZI TAKIM
Sümeyye (kaptan), Furkan, Çağatay, Hakan, Eylül, Mert, Murat Can

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?
Geçtiğimiz bölümde yarışmaya veda eden isim Çağlar olmuştu.

