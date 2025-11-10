MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım MasterChef’te eleme adayları kim oldu?

Bu akşam Mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda galibiyet için büyük bir mücadele sergiledi. Yarışmacılar, hem duygu yüklü anlara sahne oldu hem de hazırladıkları özel tabaklarla Atatürk'e olan saygı ve sevgilerini ifade etti. Peki 10 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi?