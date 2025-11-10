Uzak Şehir son bölüm full HD izle! 10 Kasım Uzak Şehir 37. bölüm canlı nasıl izlenir?

Uzak Şehir 'in 37. bölümü bu akşam izleyiciler ile buluşuyor. Dizide gerilim ve dram dozu her geçen bölüm artarken, karakterlerin iç içe geçmiş sırları yeni bir dönüm noktasına ulaşıyor. Ecmel'in Cihan'a karşı başlattığı savaş, Albora Ailesi'nde büyük bir fırtınayı tetikliyor. İşte Uzak Şehir dizisinde son bölüm yaşananlar…

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ecmel'in Cihan'a karşı başlattığı savaş, Albora Ailesi'ni derinden sarsacak bir kasırgaya dönüşür. Alya, Cihan'ı bu karmaşanın ortasında koruyabilmek için kendi kurallarını koyar ve cesur adımlarıyla olayların seyrini değiştirir. Onun kararlılığı, Cihan'ın yüreğinde hem gurur hem de umut uyandırır.

Şahin'in öğrendiği sarsıcı gerçek ise tüm dengeleri altüst eder. Boran'ı azmettiren kişinin öz babası olduğunu öğrenen Şahin, büyük bir vicdan muhasebesiyle yüzleşir. Gerçeği Cihan ve ailesine itiraf ederek bağışlanma diler, ancak son hesabı kendi yöntemleriyle kapatmayı seçer.

Diğer yanda Cihan, Ecmel ve Demir'in kurduğu planı bozmak için her yolu denerken Kaya'nın ameliyatı için zaman giderek tükenmektedir. Alya ve Cihan, yaklaşan fırtınaya birlikte göğüs gererken bu zorlu savaşın sonunda kazananın kim olacağı merak konusudur.