Uzak Şehir son bölüm full HD izle! 10 Kasım Uzak Şehir 37. bölüm canlı nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi her Pazartesi yeni bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Birçok kişi, “Uzak Şehir son bölüm full izle” konusunu araştırıyor. Peki Uzak Şehir 37. bölüm canlı nereden izlenir? İşte merak edilenler…

Uzak Şehir'in 37. bölümü bu akşam izleyiciler ile buluşuyor. Dizide gerilim ve dram dozu her geçen bölüm artarken, karakterlerin iç içe geçmiş sırları yeni bir dönüm noktasına ulaşıyor. Ecmel'in Cihan'a karşı başlattığı savaş, Albora Ailesi'nde büyük bir fırtınayı tetikliyor. İşte Uzak Şehir dizisinde son bölüm yaşananlar…

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ecmel'in Cihan'a karşı başlattığı savaş, Albora Ailesi'ni derinden sarsacak bir kasırgaya dönüşür. Alya, Cihan'ı bu karmaşanın ortasında koruyabilmek için kendi kurallarını koyar ve cesur adımlarıyla olayların seyrini değiştirir. Onun kararlılığı, Cihan'ın yüreğinde hem gurur hem de umut uyandırır.

Şahin'in öğrendiği sarsıcı gerçek ise tüm dengeleri altüst eder. Boran'ı azmettiren kişinin öz babası olduğunu öğrenen Şahin, büyük bir vicdan muhasebesiyle yüzleşir. Gerçeği Cihan ve ailesine itiraf ederek bağışlanma diler, ancak son hesabı kendi yöntemleriyle kapatmayı seçer.

Diğer yanda Cihan, Ecmel ve Demir'in kurduğu planı bozmak için her yolu denerken Kaya'nın ameliyatı için zaman giderek tükenmektedir. Alya ve Cihan, yaklaşan fırtınaya birlikte göğüs gererken bu zorlu savaşın sonunda kazananın kim olacağı merak konusudur.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM İZLE

Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin güncel bölümlerini izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer.

