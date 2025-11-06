PODCAST CANLI YAYIN

Gündüz kuşağının kraliçeleri: Esra Erol ve Müge Anlı reyting zirvesinde

Türkiye’yi ekrana kilitleyen Müge Anlı ve Esra Erol, reytingleri alt üst etti. İki programda farklı kategorilerde birinci sırada yer aldı.

Gündüz kuşağının kraliçeleri: Esra Erol ve Müge Anlı reyting zirvesinde

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Esra Erol'da programı önceki gün yayınıyla (4 Kasım Salı) Tüm Kişiler kategorisinde %4,98 izlenme oranı ve %23,80 izlenme payı alarak Salı gününün birincisi oldu.

MÜGE ANLI GERÇEĞİ


Listeyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip ederek 20+ABC1'de %5,23 izlenme oranı ve %37,22 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Tüm Kişiler kategorisinde de %4,87 izlenme oranı ve %35,31 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti. Her iki yapım da izleyicilerin yoğun ilgisiyle gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer almayı başardı.

Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.00'da atv'de izleyici ile buluşuyor.

Müge Anlı, hafta içi her gün saat 10.00'da izleyiciyi ekrana kilitliyor.

