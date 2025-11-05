İbrahim Kayaaslan’ın sır ölümü! Görgü şahidi Müge Anlı’ya konuştu: O gölete öldürülmek için götürüldü!

Acılı anne Esma Kayaaslan da canlı yayında gelinine sert tepki gösterdi. "Müge Hanım, bu kadın katil. Oğlum ihaneti öğrendiği için öldürüldü" sözleriyle gelinine yüklendi.

Programa bağlanan tanık, "Samime Hanım'ın babası telefonda biriyle bağırıyordu. 'Hanımına mı göz diktim, kızına mı göz diktim, benim çocuklarımdan ne istiyorsun?' diyordu. Telefonda İzzet'in adı geçiyordu" ifadelerini kullandı.

Bugünkü programda Müge Anlı ekibinin ulaştığı görgü tanığı, olayın seyrini değiştirebilecek ifadeler verdi. Samime Kayaaslan 'ın anne ve babasının komşusu olduğunu belirten tanık, 17 Temmuz sabahı evde yaşanan büyük bir kavgaya şahit olduğunu söyledi.

Tanık, İbrahim'in o dönemlerde eşi Samime'ye öfke duyduğunu da belirtti: "İbrahim, Samime'ye sinirliydi. 'Baba, kızına söyle ayağını denk alsın, Samime'nin bir dünya hatası var' diyordu. Olay günü Samime annesinin evine kaçmış, sabah 4'te İbrahim geri götürmüş. Ertesi gün İbrahim'in öldüğünü duyduk"

Aynı tanık, Samime Kayaaslan 'ın köyde birçok kişiyle yakın ilişki kurduğunu da iddia ederek şöyle konuştu: "Samime deli doluydu, önüne gelenle konuşuyordu. İbrahim kendini öldürecek biri değildi. O gölete öldürülmek için götürüldü. Dördüncü kişiyi açıklayacak olan Samime."

"BEN İLK DEĞİLDİM"

İddiaların odağındaki İzzet Sözer de canlı yayına hakkındaki söylentilere yanıt verdi. Sözer, şu ifadeleri kullandı: "Ben bu duruma düşecek biri değildim. Samime'nin yasak ilişki yaşadığı ilk kişi ben değildim."

Soruşturma sürerken, hem aile hem de izleyiciler, İbrahim Kayaaslan'ın ölümüne dair gerçekleri öğrenmek istiyor. Her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılırken, herkesin aklındaki soru aynı: "İbrahim Kayaaslan gerçekten boğularak mı öldü, yoksa öldürüldü mü?"