İbrahim Kayaaslan’ın sır ölümü! Görgü şahidi Müge Anlı'ya konuştu: O gölete öldürülmek için götürüldü!
2 Ağustos’ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren İbrahim Kayaslan’ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ailesi, olayın perde arkasında ihanete uğradığını düşündükleri gelinlerini işaret ederken, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinin ulaştığı tanık dikkat çekici ifadeler verdi. İşte detaylar...
2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren İbrahim Kayaaslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken ailesi, İbrahim'in ölümünün bir kaza değil, planlı bir cinayet olduğunu iddia etti.
AİLENİN ŞÜPHESİ GELİNDE YOĞUNLAŞTI
İbrahim Kayaaslan'ın babası Hüsamettin Kayaaslan, oğlunun ölümüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hüsamettin Kayaaslan, gelinleri Samime Kayaaslan'ın olayı önceden planladığını öne sürerek, İbrahim'in "tesadüfen değil, kasıtlı olarak" gölete götürüldüğünü savundu.
Kayaaslan ailesini sarsan olay, Müge Anlı'nın programında yeniden gündeme geldi. Programda öne sürülen iddialara göre Samime Kayaaslan, önce Yıldıray, ardından İzzet Sözer isimli kişilerle yasak ilişki yaşadı. Samime'nin, İzzet Sözer'e gönderdiği "Hamile kalacağım" mesajı stüdyoda büyük yankı uyandırdı. Bu gelişme, 1.90 boyundaki İbrahim Kayaaslan'ın nasıl boğulmuş olabileceği yönündeki şüpheleri artırdı.