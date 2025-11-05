takvim-logo

İbrahim Kayaaslan’ın sır ölümü! Görgü şahidi Müge Anlı'ya konuştu: O gölete öldürülmek için götürüldü!

2 Ağustos’ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren İbrahim Kayaslan’ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ailesi, olayın perde arkasında ihanete uğradığını düşündükleri gelinlerini işaret ederken, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinin ulaştığı tanık dikkat çekici ifadeler verdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
İbrahim Kayaaslan’ın sır ölümü! Görgü şahidi Müge Anlı’ya konuştu: O gölete öldürülmek için götürüldü!

2 Ağustos'ta eşiyle birlikte gittiği Denizli Dımbazlar Göleti'nde şüpheli şekilde yaşamını yitiren İbrahim Kayaaslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken ailesi, İbrahim'in ölümünün bir kaza değil, planlı bir cinayet olduğunu iddia etti.

Müge Anlı'nın ulaştığı tanıktan çarpıcı açıklamalar

Kaynak: atvKaynak: atv

AİLENİN ŞÜPHESİ GELİNDE YOĞUNLAŞTI

İbrahim Kayaaslan'ın babası Hüsamettin Kayaaslan, oğlunun ölümüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hüsamettin Kayaaslan, gelinleri Samime Kayaaslan'ın olayı önceden planladığını öne sürerek, İbrahim'in "tesadüfen değil, kasıtlı olarak" gölete götürüldüğünü savundu.

Kaynak: atvKaynak: atv

Kayaaslan ailesini sarsan olay, Müge Anlı'nın programında yeniden gündeme geldi. Programda öne sürülen iddialara göre Samime Kayaaslan, önce Yıldıray, ardından İzzet Sözer isimli kişilerle yasak ilişki yaşadı. Samime'nin, İzzet Sözer'e gönderdiği "Hamile kalacağım" mesajı stüdyoda büyük yankı uyandırdı. Bu gelişme, 1.90 boyundaki İbrahim Kayaaslan'ın nasıl boğulmuş olabileceği yönündeki şüpheleri artırdı.

Kaynak: atvKaynak: atv

"BU KADIN KATİL"

Acılı anne Esma Kayaaslan da canlı yayında gelinine sert tepki gösterdi. "Müge Hanım, bu kadın katil. Oğlum ihaneti öğrendiği için öldürüldü" sözleriyle gelinine yüklendi.

Kaynak: atvKaynak: atv

TANIKTAN SARSICI İDDİALAR

Bugünkü programda Müge Anlı ekibinin ulaştığı görgü tanığı, olayın seyrini değiştirebilecek ifadeler verdi. Samime Kayaaslan'ın anne ve babasının komşusu olduğunu belirten tanık, 17 Temmuz sabahı evde yaşanan büyük bir kavgaya şahit olduğunu söyledi.

Programa bağlanan tanık, "Samime Hanım'ın babası telefonda biriyle bağırıyordu. 'Hanımına mı göz diktim, kızına mı göz diktim, benim çocuklarımdan ne istiyorsun?' diyordu. Telefonda İzzet'in adı geçiyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Tanık, İbrahim'in o dönemlerde eşi Samime'ye öfke duyduğunu da belirtti: "İbrahim, Samime'ye sinirliydi. 'Baba, kızına söyle ayağını denk alsın, Samime'nin bir dünya hatası var' diyordu. Olay günü Samime annesinin evine kaçmış, sabah 4'te İbrahim geri götürmüş. Ertesi gün İbrahim'in öldüğünü duyduk"

Kaynak: atvKaynak: atv

"İBRAHİM KENDİNİ ÖLDÜRECEK BİRİ DEĞİLDİ"

Aynı tanık, Samime Kayaaslan'ın köyde birçok kişiyle yakın ilişki kurduğunu da iddia ederek şöyle konuştu: "Samime deli doluydu, önüne gelenle konuşuyordu. İbrahim kendini öldürecek biri değildi. O gölete öldürülmek için götürüldü. Dördüncü kişiyi açıklayacak olan Samime."

Kaynak: atvKaynak: atv

"BEN İLK DEĞİLDİM"

İddiaların odağındaki İzzet Sözer de canlı yayına hakkındaki söylentilere yanıt verdi. Sözer, şu ifadeleri kullandı: "Ben bu duruma düşecek biri değildim. Samime'nin yasak ilişki yaşadığı ilk kişi ben değildim."

Soruşturma sürerken, hem aile hem de izleyiciler, İbrahim Kayaaslan'ın ölümüne dair gerçekleri öğrenmek istiyor. Her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılırken, herkesin aklındaki soru aynı: "İbrahim Kayaaslan gerçekten boğularak mı öldü, yoksa öldürüldü mü?"