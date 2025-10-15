Kuruluş Orhan bomba gibi geliyor!

'Kuruluş Dizisi'nin devamı olan Kuruluş Orhan; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Dizinin Flavius'u Şükrü Özyıldız dizi ve canlandırdığı Bizanslı, komutan Flavius karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu.



'EN BÜYÜK DÜŞMAN'

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, "Özellikle ok tarafında çok rahatmışım kendimde yeni bir özellik keşfettim" dedi. Dizinin canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Özyıldız, "Osmanlı'nın çatışacağı en büyük ve en temel düşman. Meydan okuyan bir karakter" ifadelerini kullandı.



Başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, atv ekranlarına damga vuracak.





Özyıldız, oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de çok konuşuluyor.