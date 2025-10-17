PODCAST CANLI YAYIN

ESRA EROL SON BÖLÜM İZLE- 17 EKİM 2025 ATV

22 yıl sonra kardeşlerine kavuştular! Kardeşlerinin Tülay’a büyük sürprizi! Milyonluk altınlarla kayıplara karışan "gelin Ayşe" ile ilgili hayrete düşürecek şok gerçekler! Burcu aylar sonra ilk kez o korku evine neden gitti? Üç buçuk aydır her yerde kızını arıyordu! Rabia Nur ile ilgili son dakika gelişmesi! "Medyum zihni tortop beni kandırdı!" Seda’nın isyanı! Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

22 yıl sonra kardeşlerine kavuştular! Kardeşlerinin Tülay'a büyük sürprizi!

Milyonluk altınlarla kayıplara karışan "gelin Ayşe" ile ilgili hayrete düşürecek şok gerçekler!

Burcu aylar sonra ilk kez o korku evine neden gitti?

Üç buçuk aydır her yerde kızını arıyordu! Rabia Nur ile ilgili son dakika gelişmesi!

"Medyum zihni tortop beni kandırdı!" Seda'nın isyanı!

