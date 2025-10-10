Gözleri KaraDeniz 7.bölüm fragmanı yayınlandı: Senin yerin bizim yanımız!

PODCAST CANLI YAYIN

Özge Yağız ile Halit Özgür Sarı’nın başrolünü üstlendiği Gözleri KaraDeniz’in merakla beklenen 7.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Azil’in “Senin yerin bizim yanımız” şeklindeki sözleri dmaga vurdu. İşte Gözleri KaraDeniz 7.bölüm fragmanı...

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Gözleri KaraDeniz'in merakla beklenen 7.bölüm fragmanı yayınlandı.

Gözleri KaraDeniz 7. bölüm fragmanı yayınlandı

6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rize büyük bir hesaplaşmaya sahne oldu. Mehmet'ten kaçarken araba çarpan Güneş, ölümle yaşam arasında ince bir çizgide kaldı. Azil, sevdiği kadını kurtarabilmek için zamana karşı yarışırken, Maçari Konağı'nda Nermin'in patlattığı "Azil ile Güneş'in geçmişte yaşadığı aşk" bombası ortalığı karıştırdı. Bunları duyan Osman Maçari hem Azil'i, hem Asiye Ana'yı, hem de Güneş'i tek tek sorguladı.

Güneş ise yaşananlardan sonra bir süreliğine Karadeniz'e dönme kararı aldı. Ancak Mehmet, Güneş'in peşini bırakmamaya kararlıydı. Mehmet'i kurtarmak isteyen Nermin ise Sado'yu Mercan'ı öldürenin o olduğunu açıklamakla tehdit etti. Ancak tetiği çektirenin Nermin olduğunu Ayla da öğrendi. İnfazından kaçan Mehmet, Güneş'le yüzleşmek istedi. Onu zorla alıkoyan Mehmet'ten kaçmak için çabalayan Güneş'i kaçırıldığı yerde Azil bulur.

Fırsat bulup alıkonulduğu evden kaçmaya çalışan Güneş can havliyle kendisini yola attığı sırada kaza geçirdi. Güneş'i yerde kanlar içinde gören Azil ve Mehmet Güneş'i kurtarmak için seferber oldu. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var: Azil, Güneş'i bu kez gerçekten kurtarabilecek mi?

