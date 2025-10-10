Gözleri KaraDeniz 7.bölüm fragmanı yayınlandı: Senin yerin bizim yanımız!

Rize büyük bir hesaplaşmaya sahne oldu. Mehmet'ten kaçarken araba çarpan Güneş, ölümle yaşam arasında ince bir çizgide kaldı. Azil, sevdiği kadını kurtarabilmek için zamana karşı yarışırken, Maçari Konağı'nda Nermin'in patlattığı "Azil ile Güneş'in geçmişte yaşadığı aşk" bombası ortalığı karıştırdı. Bunları duyan Osman Maçari hem Azil'i, hem Asiye Ana'yı, hem de Güneş'i tek tek sorguladı.

Kaynak: atv

Güneş ise yaşananlardan sonra bir süreliğine Karadeniz'e dönme kararı aldı. Ancak Mehmet, Güneş'in peşini bırakmamaya kararlıydı. Mehmet'i kurtarmak isteyen Nermin ise Sado'yu Mercan'ı öldürenin o olduğunu açıklamakla tehdit etti. Ancak tetiği çektirenin Nermin olduğunu Ayla da öğrendi. İnfazından kaçan Mehmet, Güneş'le yüzleşmek istedi. Onu zorla alıkoyan Mehmet'ten kaçmak için çabalayan Güneş'i kaçırıldığı yerde Azil bulur.