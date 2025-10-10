PODCAST CANLI YAYIN

Aşk ve Gözyaşı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Hata yaptım Meyra!

Hande Erçel ile Barış Arduç’un başrolünü üstlendiği Aşk ve Gözyaşı’nın 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına Selim’in “Hata yaptım Meyra!” sözleri damga vurdu. İşte Aşk ve Gözyaşı 4. bölüm 2. fragmanı...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aşk ve Gözyaşı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Hata yaptım Meyra!

Atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nın 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Aşk ve Gözyaşı 4.bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

AŞK VE GÖZYAŞI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meyra ve Selim'in ilişkisi, aşk ile güvensizlik arasında ince bir ipte yürümeye devam eder. İzmit'te Selim'in ailesinin yanına sığınan çift, kısa bir süreliğine eski günlerin sıcaklığını yeniden yakalar; birlikte sahile gider, aile kahvaltısında bir arada olmanın huzurunu yaşarlar. Ancak Meyra'nın hastalığı ve artan unutkanlıkları, ilişkilerindeki güven duygusunu zedeler.

Kaynak: atvKaynak: atv

Meyra, içini kemiren ölüm korkusunu gizleyemezken Selim her şeye rağmen yanında durmaya çalışır. Bu sırada Meyra'nın ailesi, evde bulunan dinleme cihazı ve kasadaki boşanma protokolü nedeniyle damada olan güvenini tamamen yitirir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Çetin, Selim'e üç gün süre tanıyarak gerçeği ortaya çıkarmasını ister. Artan baskı ve dedikodular hem çiftin ilişkisine hem de ailenin itibarına gölge düşürür. Daha fazla dayanamayan Selim, geçmişte Meyra'dan habersiz bir boşanma dilekçesi hazırladığını itiraf eder.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bu itiraf, Meyra'nın bastırdığı anıları bir bir gün yüzüne çıkarır; kırılan güven, yerini tarifsiz bir hayal kırıklığına bırakır. Aşk ile pişmanlık arasına sıkışan çift için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan baba ocağı Rize'de İsrail'e uyarı: Tekrarı olursa bedeli olur!
Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Tüm ifadelere Takvim.com.tr ulaştı! İntikam sözü dosyaya girdi: Daltonlar çetesinin kilit ismi talimatlar ondan
Takas Bank
Gazze'deki ateşkes sonrası Filistinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
Baklava kutusundaki rüşvette şok detaylar ortaya çıktı: CHP'li Mehmet Engin Tüter'den "boşluğuma geldi" savunması!
İşte Gazze'de ateşkesi sağlayan metin! Türkiye detayı: Görev gücü oluşturulacak
Borsa İstanbul
CHP'li Mehmet Ali Orpak'tan skandal: İçki fotoğrafıyla "hayırlı cumalar" mesajı paylaştı
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı
Trump’ın Nobel rüyası sona erdi! Ödül Venezuela’ya gitti
CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı
İsrail'in işgal tankları Gazze'den çekiliyor! İlk görüntüler geldi... Bundan sonra ne olacak, plan nasıl işleyecek?
Son dakika! MSB'den Gazze açıklaması: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır"
Son dakika! Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
Güllü'nün ölümünde dikkat çeken detay! Şüpheli ölümü aydınlatacak kritik rapor ortaya çıktı | Düştü mü itildi mi?
"Altın" soru: Kapalıçarşı’da manipülasyon mu var? Fiyatlar fırladı makas açıldı!
Türkiye "şah" dedi! Siyonistlerden Gazze'de ateşkes itirafı: Müslümanların lideri Erdoğan! Kazanan Türkiye
Dünya Gazze diplomasisini konuşuyor! Küresel vicdanın sesi "Umudun Anahtarı Erdoğan"
CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi’nde para valizlerle taşındı: İmar rantı “gölge başkan” eliyle paylaştırıldı
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...