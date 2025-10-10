Aşk ve Gözyaşı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Hata yaptım Meyra!

Çetin, Selim'e üç gün süre tanıyarak gerçeği ortaya çıkarmasını ister. Artan baskı ve dedikodular hem çiftin ilişkisine hem de ailenin itibarına gölge düşürür. Daha fazla dayanamayan Selim, geçmişte Meyra'dan habersiz bir boşanma dilekçesi hazırladığını itiraf eder.

Kaynak: atv

Bu itiraf, Meyra'nın bastırdığı anıları bir bir gün yüzüne çıkarır; kırılan güven, yerini tarifsiz bir hayal kırıklığına bırakır. Aşk ile pişmanlık arasına sıkışan çift için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.