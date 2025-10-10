PODCAST CANLI YAYIN

Aynadaki Yabancı 2. bölümden ipuçları: Defne kim olduğunu hatırlayabilecek mi?

Aynadaki Yabancı; bir kadının annelik gücüyle küllerinden doğup, aşkın iyileştirici yönüyle yeniden hayata tutunuşunu anlatıyor. Peki kadrosunda Onur Tuna (Emirhan), Simay Barlas (Defne), Caner Topçu (Barış), Asuman Dabak (Hanzade) gibi isimlerin yer aldığı dizinin ikinci bölümünde neler olacak? İşte atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı’nın 2. bölümünden ipuçları...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aynadaki Yabancı 2. bölümden ipuçları: Defne kim olduğunu hatırlayabilecek mi?

Karaaslan Malikanesi'nin görkemli duvarları arasında yeni bir "yabancı" vardır artık... Bir zamanlar hanımı olduğu evde hizmetçi olarak işe başlayan Defne, hafızasındaki eksik parçaları tamamlamak için kim olduğunu ve neden buraya iş başvurusu yaptığını çözmek zorundadır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bu yüzden de tüm aile fertlerini yakından gözlemlemeye başlar. Ancak hatırlamak için verdiği bu uğraşın hem kendisi hem de kızı için büyük bir risk taşıdığından habersizdir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Tanıdık refleksleri ve anlamlandıramadığı alışkanlıkları, Emirhan'ın dikkatini çekmesine neden olur ve malikanede tansiyon yükselir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sırlarla dolu bu evde Leyla'ya karşı hissettiği güçlü bağ, onu hayatını riske atacak bir hamle yapmaya iterken; Doktor Barış'la aralarındaki sarsılmaz güven, Defne'nin sakladığı bir sır yüzünden büyük bir kırılma noktasına ulaşır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Ancak bu yüzleşme, iki yaralı ruh arasında beklenmedik bir yakınlaşmaya sebep olacaktır. Öte yandan Azra'nın kardeşi Selim'in Barış'a ulaşmasıyla, Defne'nin kimliğine dair derin bir araştırma başlar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Malikanenin bodrum katındaki gizemli odanın varlığı ise Defne'nin dikkatini çeker; bastıramadığı bu merak, onu büyük bir tehlikenin tam ortasına atacaktır. Peki ya tüm bu sır perdesine rağmen Defne gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek midir?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı
İşte Gazze'de ateşkesi sağlayan metin! Türkiye detayı: Görev gücü oluşturulacak
Takas Bank
İsrail'in işgal tankları Gazze'den çekiliyor! İlk görüntüler geldi... Bundan sonra ne olacak, plan nasıl işleyecek?
SON DAKİKA! CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında gözaltı kararı!
Son dakika! Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
Borsa İstanbul
SON DAKİKA! 2025 Nobel Barış ödülü sahibi açıklandı
Son dakika! MSB'den Gazze açıklaması: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır"
Güllü'nün ölümünde dikkat çeken detay! Şüpheli ölümü aydınlatacak kritik rapor ortaya çıktı | Düştü mü itildi mi?
Türkiye "şah" dedi! Siyonistlerden Gazze'de ateşkes itirafı: Müslümanların lideri Erdoğan! Kazanan Türkiye
"Altın" soru: Kapalıçarşı’da manipülasyon mu var? Fiyatlar fırladı makas açıldı!
Dünya Gazze diplomasisini konuşuyor! Küresel vicdanın sesi "Umudun Anahtarı Erdoğan"
Emekliye 32 bin TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi
Bugün yağmur var mı? 10 Ekim il il hava durumu raporu: MGM’den 2 ile sarı kod uyarısı
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu hizmete açacak
CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi’nde para valizlerle taşındı: İmar rantı “gölge başkan” eliyle paylaştırıldı
Okan Buruk'un gündemi sarsacak başarısını TAKVİM ortaya çıkardı! 3.5 yılda ulaştığı puan ortalamasıyla futbol tarihine adını yazdırdı...
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...