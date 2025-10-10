Muska, üfürükçü ve psikolojik baskılar! Erkan Ordu’nun aile dramı Müge Anlı’da: Kayıp hikayesinin peşinde

Gerçek ailesine kavuşarak yaşadığı psikolojik sıkıntılardan kurtulmayı ve kalabalık bir aile ortamında kardeşleriyle bir araya gelmeyi umut eden Erkan, "Eğer kardeşim varsa onlarla dertleşmek, birlikte vakit geçirmek ve eğlenmek istiyorum" diye konuştu.