Muska, üfürükçü ve psikolojik baskılar! Erkan Ordu’nun aile dramı Müge Anlı’da: Kayıp hikayesinin peşinde
Isparta'da dünyaya gelen 21 yaşındaki Erkan Ordu, büyütüldüğü aileyle yaşadığı sorunlar nedeniyle biyolojik ailesini bulmak istediğini dile getirerek atv ekranlarında yayınlana Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Gerçek ailesiyle tanışarak yaşadığı psikolojik baskılardan kurtulmayı ve kardeşleriyle bir araya gelmeyi isteyen genç adam, evlatlık sürecinde kendisine muska yazdırıldığını ve üfürükçüye götürüldüğünü de iddia etti. İşte detaylar...
