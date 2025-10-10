PODCAST CANLI YAYIN

Muska, üfürükçü ve psikolojik baskılar! Erkan Ordu’nun aile dramı Müge Anlı’da: Kayıp hikayesinin peşinde

Isparta'da dünyaya gelen 21 yaşındaki Erkan Ordu, büyütüldüğü aileyle yaşadığı sorunlar nedeniyle biyolojik ailesini bulmak istediğini dile getirerek atv ekranlarında yayınlana Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Gerçek ailesiyle tanışarak yaşadığı psikolojik baskılardan kurtulmayı ve kardeşleriyle bir araya gelmeyi isteyen genç adam, evlatlık sürecinde kendisine muska yazdırıldığını ve üfürükçüye götürüldüğünü de iddia etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Isparta'da dünyaya gelen 21 yaşındaki Erkan Ordu, büyüten ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle biyolojik ailesini bulmak için destek arıyor.

Takvim Logo

7 Mayıs 2004 tarihinde dünyaya gelen Erkan, küçük yaşta başka bir aile tarafından evlatlık alındığını öğrendi.

21 yaşındaki Erkan Ordu, Müge Anlı'da gerçek ailesini arıyor

Erkan'ın 2004 yılında Isparta Devlet Hastanesi'ne bırakıldığı ve annesinin adının Ayşe olduğu belirtildi.

Takvim Logo

"KENDİMİ EKSİK HİSSEDİYORUM"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Erkan Ordu, zamanla evde yaşanan huzursuzluklar, psikolojik baskılar ve küfürler sebebiyle gerçek ailesini tanıma ihtiyacı hissettiğini dile getirdi.

Takvim Logo

Genç adam, "Ben sizlere kavuşmak, kanatlarımın altına almak istiyorum. Büyüten ailemin yanında kendimi eksik hissediyorum. Kendi genetiğimden gelen ailemi tanımak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Takvim Logo

Erkan Ordu, büyüten annesi Sevgi Ordu ile arasında yaşanan sorunların temelinde, Denizli'den Fransa'ya götürülmesi, hayvancılıkla uğraşmasına izin verilmemesi ve maruz kaldığı baskılar olduğunu belirtti.

Takvim Logo

Ayrıca, evlatlık süreci sırasında kendisine muska yazdırıldığı ve üfürükçüye götürüldüğünü öne sürdü.

Takvim Logo

BÜYÜTEN BABASINDAN DESTEK

Erkan Ordu'yu büyüten babası Birol Ordu ise oğlunun bu isteğine destek vererek, "Hayatta çok fazla eğlenemedim. Oğlumun huzuru için biyolojik ailesini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Takvim Logo

Gerçek ailesine kavuşarak yaşadığı psikolojik sıkıntılardan kurtulmayı ve kalabalık bir aile ortamında kardeşleriyle bir araya gelmeyi umut eden Erkan, "Eğer kardeşim varsa onlarla dertleşmek, birlikte vakit geçirmek ve eğlenmek istiyorum" diye konuştu.

Takvim Logo

ŞİDDET İDDİASI

Ordu çiftinin komşusu Barış Bey de canlı yayına telefonla bağlanarak Sevgi Hanım'ın küçük yaşlarda Erkan Ordu'ya şiddet uyguladığını iddia etti. Barış Bey, "Küçükken ona bir dayak atardı... Çocuk ağlamaktan konuşamazdı" dedi.

Takvim Logo

Barış Bey'in açıklamalarını destekleyen Erkan, "Öz ailemi bulursam, onların yanına giderim. Bulamazsam babamla kalacağım" ifadelerini kullandı.

Takvim Logo

Birol Bey de "Benim tek evladım, ben onun daima arkasındayım. Benimle bir sıkıntısı yok" şeklinde konuştu.

Takvim Logo

Öte yandan Erkan Ordu ve babası Birol Ordu'nun canlı yayında sık sık Sevgi Hanım'la ters düşerek tartışması da dikkatlerden kaçmadı.