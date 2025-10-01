PODCAST CANLI YAYIN

Reyting sonuçları açıklandı mı 30 EYLÜL? İşte dünün reyting sıralaması

Televizyon izleyicileri, 30 Eylül 2025 Salı akşamı ekrana gelen dizilerin ve programların reyting sonuçlarını araştırıyor. Her sabah düzenli olarak açıklanan reyting listeleri izleyicilerin radarında. Dün akşam çoğu dizi ve program yeni bölümleriyle ekranlardaydı. Peki total ve AB kategorilerinde zirveye hangi yapım yerleşti? Dünkü reyting sonuçları belli oldu mu?

Televizyon izleyicileri, 30 Eylül 2025 Salı akşamı ekrana gelen dizilerin ve programların reyting sonuçlarını araştırıyor. Dün akşam çoğu dizi ve program yeni bölümleriyle ekranlardaydı. İşte reyting sonuçları...

30 Eylül 2025 Reyting Sonuçları Merak Ediliyor

Yeni sezon bölümleriyle birlikte dizi ve yarışma programlarında rekabet kızışıyor. İzleyiciler, reyting sıralamalarını merakla beklerken; yapımcılar da projelerinin performansını bu veriler üzerinden değerlendiriyor.

Dünkü Reyting Sonuçları Açıklandı mı?

30 Eylül 2025 Salı gününe ait reyting listesi henüz paylaşılmadı. Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ayrı ayrı açıklanacak olan sıralama yayımlandığında, en çok izlenen yapım da netleşmiş olacak. Reyting sonuçları açıklandığında güncel listeyle yer verilecektir.

