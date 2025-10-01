Reyting sonuçları açıklandı mı 30 EYLÜL? İşte dünün reyting sıralaması

Televizyon izleyicileri, 30 Eylül 2025 Salı akşamı ekrana gelen dizilerin ve programların reyting sonuçlarını araştırıyor. Dün akşam çoğu dizi ve program yeni bölümleriyle ekranlardaydı. İşte reyting sonuçları...

Yeni sezon bölümleriyle birlikte dizi ve yarışma programlarında rekabet kızışıyor. İzleyiciler, reyting sıralamalarını merakla beklerken; yapımcılar da projelerinin performansını bu veriler üzerinden değerlendiriyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Dünkü Reyting Sonuçları Açıklandı mı?

30 Eylül 2025 Salı gününe ait reyting listesi henüz paylaşılmadı. Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ayrı ayrı açıklanacak olan sıralama yayımlandığında, en çok izlenen yapım da netleşmiş olacak. Reyting sonuçları açıklandığında güncel listeyle yer verilecektir.