Bakü'de Türk Film Günleri büyük ilgi gördü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan Türkiye- Azerbaycan Türk Film Günleri, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen ve 4 gün devam edecek etkinlikte, Türk sinemasından seçkin yapımlar izleyicilerin beğenisine sunuldu. Etkinliğe iki ülkenin kültür ve sanat dünyasından temsilciler, yönetmenler ve oyuncular katıldı. Etkinliğin açılışında düzenlenen ödül töreni ve halk oyunları gösterileri de renkli görüntülere sahne olurken; Berk Oktay, Anıl Altan ve Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit de davetliler arasında yer aldı. Etkinliğin onur konuğu, Türk sinemasının değerli sanatçısı Hülya Koçyiğit oldu.