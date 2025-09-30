PODCAST CANLI YAYIN

Bakü'de Türk Film Günleri büyük ilgi gördü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan Türkiye- Azerbaycan Türk Film Günleri, katılımcılardan büyük ilgi gördü

Giriş Tarihi:
Bakü'de Türk Film Günleri büyük ilgi gördü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan Türkiye- Azerbaycan Türk Film Günleri, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen ve 4 gün devam edecek etkinlikte, Türk sinemasından seçkin yapımlar izleyicilerin beğenisine sunuldu. Etkinliğe iki ülkenin kültür ve sanat dünyasından temsilciler, yönetmenler ve oyuncular katıldı. Etkinliğin açılışında düzenlenen ödül töreni ve halk oyunları gösterileri de renkli görüntülere sahne olurken; Berk Oktay, Anıl Altan ve Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit de davetliler arasında yer aldı. Etkinliğin onur konuğu, Türk sinemasının değerli sanatçısı Hülya Koçyiğit oldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı
Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar
Trump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktı
Başkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze takdiri: “Gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum"
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum
Okulda akran dehşeti! 'Ayağına bastı' diye arkadaşı tarafından feci şekilde dövüldü
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına Avrupa’dan destek! İşte Avrupalı liderlerin olumlu mesajları...
Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?
Netanyahu’nun Katar'dan özür telefonu kabineyi böldü: Ben-Gvir öfke kustu
Kartal'dan derbi öncesi hata yok! Beşiktaş - Kocaelispor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! 1 kişinin daha ifadesi alındı
Savunma sanayinde yerli motor devri! Karada, havada, denizde tam bağımsızlık
İslam Memiş'ten yeni uyarı: Altın fiyatı bu rakama yükselecek! Yatırımcıyı bekleyen 2 senaryo
Son dakika! Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım: Su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi
Eyüp'teki başarısından sonra Shakhtar'da adından söz ettiriyor! Arda Turan Ukrayna'ya damga vuruyor!
Onuachu’nun müthiş vuruşu dünya gündemine oturdu
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"
ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes planının detayları ortaya çıktı!