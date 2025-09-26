atv'nin bomba dizisi Aşk ve Gözyaşı geçen hafta ekrana gelen ilk bölümüyle fırtına gibi esti. İlk bölümüyle izleyicilerden tam not alan dizinin hikayesi herkesi derinden etkiledi. İşte Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizinin yayın takvimi...
Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm ne zaman?
Aşk ve Gözyaşı bugün saat 20:00 itibarıyla yeni bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Dizi her Cuma yeni bölümüyle ekrana geliyor.
Aşk ve Gözyaşı tekrar bölüm ne zaman?
Dizi 26 Eylül 2025 itibarıyla 23:20 ve 02:00 saatlerinde tekrar bölümüyle yeniden ekranlara gelecek.