Hande Erçel ile Barış Arduç'un dizisi bugün var mı? atv Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm ne zaman?

atv'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı geçen hafta ekrana gelen ilk bölümüyle rüzgar gibi esti. İlk bölümüyle izleyicilerden tam not alan dizinin hikayesi herkesi derinden etkiledi. Yeni bölümü merakla beklenen Aşk ve Gözyaşı için sosyal medyada aramalar arttı. Dizinin sıkı takipçileri Aşk ve Gözyaşı bugün var mı? Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm ve tekrar bölümü ne zaman? sorularına yanıt arıyor. İşte Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizinin yayın takvimi...

Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm ne zaman?

atv'nin bomba dizisi Aşk ve Gözyaşı geçen hafta ekrana gelen ilk bölümüyle fırtına gibi esti. İlk bölümüyle izleyicilerden tam not alan dizinin hikayesi herkesi derinden etkiledi. İşte Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizinin yayın takvimi...

Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm ne zaman?

Aşk ve Gözyaşı bugün saat 20:00 itibarıyla yeni bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizi her Cuma yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Aşk ve Gözyaşı tekrar bölüm ne zaman?

Dizi 26 Eylül 2025 itibarıyla 23:20 ve 02:00 saatlerinde tekrar bölümüyle yeniden ekranlara gelecek.

Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Rusya’da Hande rüzgarı esti! Sinemanın en güzel kadınları açıklandı: Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı zarafetiyle listenin ilk sıralarına yerleşti

