atv'nin bomba dizisi Aşk ve Gözyaşı geçen hafta ekrana gelen ilk bölümüyle fırtına gibi esti. İlk bölümüyle izleyicilerden tam not alan dizinin hikayesi herkesi derinden etkiledi. İşte Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizinin yayın takvimi...