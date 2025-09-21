Rusya’da Hande rüzgarı esti! Sinemanın en güzel kadınları açıklandı: Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı zarafetiyle listenin ilk sıralarına yerleşti

PODCAST CANLI YAYIN

Uluslararası listede gözler Hande Erçel’de! Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel zarafeti ve güzelliğiyle uluslararası listelerde adından söz ettirdi. Rusya’da çevrimiçi sinema platformu Kion ve medya araştırma şirketi Medialogia ekranların en güzel kadınlarını seçti.

Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel, zarafeti ve güzelliğiyle uluslararası listelerde adından söz ettirdi. Rusya'da çevrimiçi sinema platformu Kion ve medya araştırma şirketi Medialogia, ekranların en güzel kadınlarını seçti.

Ruslar Hande'yi seçti

Listenin birincisi Rus aktris Yuliya Snigir olurken, ikinci ve üçüncü sıralar da uluslararası ünlü isimlere gitti.

Türkiye'den listede yer alan tek isim Hande Erçel oldu. Altıncı sırada yer alan Erçel, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Beni bendeki Hümeyra’yla tanıştırdın"

Hollywood Yıldızları da Listede

Hande Erçel'i, Jennifer Aniston, Eva Longoria, Margot Robbie ve Sarah Jessica Parker takip etti.

Listedeki isimler, sinemanın ve televizyonun en zarif yüzleri olarak öne çıktı.

Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm ne zaman? Aşk ve Gözyaşı tekrarı ne zaman, saat kaçta?

Hayranlarından beğeni ve yorum yağdı

Erçel'in başarısı Türkiye'deki hayranlarını da sevince boğdu.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı Hande'nin uluslararası arenadaki başarısını kutladı.

Hande Erçel: Türkiye'den Dünya'ya Uzanan Yıldız

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 24 Kasım 1993'te dünyaya gelen Hande Erçel, kısa sürede televizyon ekranlarının en parlak yüzlerinden biri haline geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim alan genç oyuncu, sanata olan ilgisini hem oyunculuk hem de moda alanında başarıyla yansıtıyor.

Televizyonla Gelen Büyük Çıkış

Hande Erçel'in oyunculuk serüveni 2014 yılında başladı. Ancak asıl çıkışını 2015 yılında yayınlanan "Güneşin Kızları" dizisinde canlandırdığı Selin Yılmaz karakteriyle yakaladı. Ardından rol aldığı "Aşk Laftan Anlamaz", "Halka", "Azize" ve özellikle "Sen Çal Kapımı" dizileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

"Sen Çal Kapımı" ile yurt dışına açılan Erçel, dizinin uluslararası başarısıyla adını global arenaya yazdırdı. Türkiye'den çıkan bir yıldızın dünya çapında tanınması, Hande Erçel'i uluslararası bir ikon haline getirdi.

Moda ve Güzellikte de Zirvede

Sadece oyunculukla sınırlı kalmayan Hande Erçel, moda ve güzellik dünyasında da dikkat çekiyor. Çekimlerden kırmızı halıya, sosyal medya paylaşımlarından stil seçimlerine kadar her hareketi, genç kuşak tarafından yakından takip ediliyor.

Ünlü oyuncu hem yeteneği hem de tarzıyla Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri olmayı sürdürüyor ve dünya yıldızlarıyla aynı listelerde yer alacak kadar güçlü bir konum kazandı.

