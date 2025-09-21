Rusya’da Hande rüzgarı esti! Sinemanın en güzel kadınları açıklandı: Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı zarafetiyle listenin ilk sıralarına yerleşti

(Kaynak: ATV)

Hande Erçel: Türkiye'den Dünya'ya Uzanan Yıldız

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 24 Kasım 1993'te dünyaya gelen Hande Erçel, kısa sürede televizyon ekranlarının en parlak yüzlerinden biri haline geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim alan genç oyuncu, sanata olan ilgisini hem oyunculuk hem de moda alanında başarıyla yansıtıyor.

Televizyonla Gelen Büyük Çıkış

Hande Erçel'in oyunculuk serüveni 2014 yılında başladı. Ancak asıl çıkışını 2015 yılında yayınlanan "Güneşin Kızları" dizisinde canlandırdığı Selin Yılmaz karakteriyle yakaladı. Ardından rol aldığı "Aşk Laftan Anlamaz", "Halka", "Azize" ve özellikle "Sen Çal Kapımı" dizileriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

"Sen Çal Kapımı" ile yurt dışına açılan Erçel, dizinin uluslararası başarısıyla adını global arenaya yazdırdı. Türkiye'den çıkan bir yıldızın dünya çapında tanınması, Hande Erçel'i uluslararası bir ikon haline getirdi.