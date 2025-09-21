Boşanmanın kıyısında aşkları yeniden mi yazılıyor?

Dizinin ilk bölümünde şunlar yaşandı; Annesinin ölüm yıl dönümünde eve gelen Yeliz, babası ve ikinci eşi Dilşat ile yüzleşerek annesini Dilşat'ın öldürdüğünü iddia etti. Aksel ailesinin reisi Çetin ise bir açıklama yaptı; şirketlerin başına Meyra ya da Harun'un geçmesi için onları kıyasıya bir rekabetin içine sürükledi. Selim ailesini ziyaret etmek için İzmit'e gitti ve Meyra'dan boşanacağını açıkladı. Dönünce harekete geçti ve boşanma protokolünü hazırladı. Meyra ile konuşmak istediğini söyledi. Meyra'nın da onunla paylaşmak istedikleri vardı.



SELİM ŞOKE OLDU!

İlk sözü Meyra aldı ve beklenmedik bir açıklama yaptı. Selim'e beyninde tümör olduğunu ve az bir ömrü kaldığını söyledi. Bu haber karşısında şoke olan Selim ise elinde boşanma protokolüyle kala kaldı.



