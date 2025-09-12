Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Merve'nin kaçtığı suç makinesi Yılmaz adliyeye sevk edildi (Kaynak: Atv)

KAYIP MERVE 17. GÜNDE BULUNDU

Merve Aydoğdu, kayboluşunun 17. gününde televizyon programına telefonla bağlanarak bulunduğunu açıkladı. Aydoğdu, hurdacılık yapan Yılmaz isimli kişiyle evlendiğini söyledi.



"CAN GÜVENLİĞİMİZ KALMADI"

Dün canlı yayına katılan Merve ve Yılmaz'ın yaşadığı yeri ve Yılmaz'ın davranışlarını gören aile endişe duydular. Hurdacı olarak bilinen Yılmaz'ı tanıyan izleyiciler teker teker canlı yayına bağlandı. İzleyiciler Yılmaz hakkında cinsel istismardan kasten adam yaralamaya kadar birçok suçlama iddiasında bulundu. Bağlanan izleyiciler "can güvenliğimiz kalmadı" dedi.



İHBAR KABUL EDİLDİ



İddialar sonrası emniyet güçleri yayını ihbar kabul ederek harekete geçti. Bu iddiaların ardından jandarma ekipleri, Merve'nin rehin tutulduğu şüphe edilen eve giderek inceleme başlattı. İhbarların devam ettiği Yılmaz adliyeye sevk edildi.