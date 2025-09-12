SON DAKİKA
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Merve'nin kaçtığı suç makinesi Yılmaz adliyeye sevk edildi

Sakarya’da 17 gün önce kaybolan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulundu. Aydoğdu’nun Adapazarı’ndaki bit pazarında tanıştığı hurdacıyla kaçarak evlendiği öğrenildi. Merve ve evlendiğini söylediği Yılmaz ile ilgili canlı yayında şok eden ihbarlar yapıldı. Suçlamaların ardı arkasının kesilmediği yayın sonrası emniyet güçleri harekete geçmişti. İddiaların odağındaki Yılmaz adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi :12 Eylül 2025 , 12:12 Güncelleme Tarihi :12 Eylül 2025 , 12:56
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu, 25 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak genç kadına seslenmişti.

Müge Anlı tehlikeyi önledi, 35 yaşındaki kadın kurtarıldı

KAYIP MERVE 17. GÜNDE BULUNDU

Merve Aydoğdu, kayboluşunun 17. gününde televizyon programına telefonla bağlanarak bulunduğunu açıkladı. Aydoğdu, hurdacılık yapan Yılmaz isimli kişiyle evlendiğini söyledi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ KALMADI"

Dün canlı yayına katılan Merve ve Yılmaz'ın yaşadığı yeri ve Yılmaz'ın davranışlarını gören aile endişe duydular. Hurdacı olarak bilinen Yılmaz'ı tanıyan izleyiciler teker teker canlı yayına bağlandı. İzleyiciler Yılmaz hakkında cinsel istismardan kasten adam yaralamaya kadar birçok suçlama iddiasında bulundu. Bağlanan izleyiciler "can güvenliğimiz kalmadı" dedi.

İHBAR KABUL EDİLDİ

İddialar sonrası emniyet güçleri yayını ihbar kabul ederek harekete geçti. Bu iddiaların ardından jandarma ekipleri, Merve'nin rehin tutulduğu şüphe edilen eve giderek inceleme başlattı. İhbarların devam ettiği Yılmaz adliyeye sevk edildi.

