Haberler
Magazin Videoları
Müge Anlı tehlikeyi önledi, 35 yaşındaki kadın kurtarıldı
Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 12:31
Yayın ihbar kabul edildi, tehlikenin önüne geçildi. Müge Anlı'da film gibi hayat kurtarma operasyonu yaşandı. 35 yaşındaki genç kadın, şiddet gördüğü Yılmaz'ın elinden kurtarıldı. Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.
