TV yayın akışı 5 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak?

Ekran başında yerini alan seyirciler günün yayın akışını merak ediyor ve sorguluyor. Her akşam yepyeni dizi ve filmler televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Peki 5 Eylül Cuma akşamı ekranları başındaki izleyicileri hangi yapımlar bekliyor? İşte günün yayın akışına ilişkin merak edilenler...
(Takvim arşiv foto)
Bugün televizyonda ne izleyeceğiz?
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Ateş Kuşları
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Can Borcu
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Gözleri KaraDeniz (tekrar)
- 22:50 Can Borcu
- 01:50 Gözleri KaraDeniz
- 04:20 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:30 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar (tekrar)
- 23:30 Eşref Rüya
- 02:00 Poyraz Karayel
- 04:30 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Güzel Günler
- 08:15 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Hükümet Kadın 2
- 22:15 Rüyanda Görürsün
- 00:15 Hükümet Kadın 2
- 02:00 Rüyanda Görürsün
- 03:30 Gelin Evi