TV yayın akışı 5 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak?

Bugün televizyonda hangi yapımların olduğu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sevdikleri dizi ve filmleri kaçırmak istemeyenler güncel tv yayın akışını yakından takip ediyor. Peki bu akşam ekrana gelecek dizi, film ve programlar neler? İşte 5 Eylül 2025 ATV, Kanal D, NOW, TRT 1, TV 8, Star TV, Show TV yayın akışı detayları.

Giriş Tarihi :05 Eylül 2025 , 14:48 Güncelleme Tarihi :05 Eylül 2025 , 14:55
Ekran başında yerini alan seyirciler günün yayın akışını merak ediyor ve sorguluyor. Her akşam yepyeni dizi ve filmler televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Peki 5 Eylül Cuma akşamı ekranları başındaki izleyicileri hangi yapımlar bekliyor? İşte günün yayın akışına ilişkin merak edilenler...

Bugün televizyonda ne izleyeceğiz?

ATV YAYIN AKIŞI

  1. 06:00 Ateş Kuşları
  2. 07:00 Kahvaltı Haberleri
  3. 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  4. 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  5. 13:00 atv Gün Ortası
  6. 14:00 Can Borcu
  7. 16:00 Esra Erol'da
  8. 19:00 atv Ana Haber
  9. 20:00 Gözleri KaraDeniz (tekrar)
  10. 22:50 Can Borcu
  11. 01:50 Gözleri KaraDeniz
  12. 04:20 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
  1. 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  2. 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  3. 11:00 Yaprak Dökümü
  4. 14:00 Gelinim Mutfakta
  5. 16:30 Aşk-ı Memnu
  6. 18:30 Kanal D Ana Haber
  7. 20:00 Arka Sokaklar (tekrar)
  8. 23:30 Eşref Rüya
  9. 02:00 Poyraz Karayel
  10. 04:30 Kuzey Güney

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  1. 06:00 Güzel Günler
  2. 08:15 Bu Sabah
  3. 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  4. 12:30 Gelin Evi
  5. 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  6. 18:45 Show Ana Haber
  7. 20:00 Hükümet Kadın 2
  8. 22:15 Rüyanda Görürsün
  9. 00:15 Hükümet Kadın 2
  10. 02:00 Rüyanda Görürsün
  11. 03:30 Gelin Evi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  1. 05:08 İstiklal Marşı
  2. 05:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  3. 06:00 Kara Tahta
  4. 08:30 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"
  5. 10:15 Türk Sineması "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası"
  6. 12:15 Seksenler
  7. 15:55 Teşkilat
  8. 19:00 Ana Haber
  9. 19:55 İddiaların Aksine
  10. 20:00 Yabancı Sinema "Ters Yüz"
  11. 22:00 Gönül Dağı
  12. 01:10 Leyla İle Mecnun
  13. 04:00 Seksenler

STAR TV YAYIN AKIŞI

  1. 07:00 İstanbullu Gelin
  2. 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  3. 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  4. 17:15 Söz
  5. 19:00 Star Haber
  6. 20:00 Süt Kardeşler
  7. 21:45 Süt Kardeşler
  8. 00:30 Baba Ocağı
  9. 02:15 Dürüye'nin Güğümleri
  10. 04:15 Söz

NOW TV YAYIN AKIŞI

  1. 07:30 İlk Bakış
  2. 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
  3. 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  4. 12:30 Yasak Elma
  5. 13:30 En Hamarat Benim
  6. 16:30 Karagül
  7. 19:00 NOW Ana Haber
  8. 20:00 Hayır Oluversin Gari
  9. 23:15 Şevkat Yerimdar
  10. 01:00 Aşk Mantık İntikam
  11. 03:30 Her Yerde Sen
  12. 04:30 Son Yaz
  13. 06:00 Karagül

TV8 YAYIN AKIŞI

  1. 06:00 Tuzak
  2. 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  3. 08:30 Oynat Bakalım
  4. 09:00 Gel Konuşalım
  5. 11:15 MasterChef Türkiye
  6. 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  7. 20:00 MasterChef Türkiye
  8. 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  9. 03:30 Gel Konuşalım

